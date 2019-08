Livestream zur Ankunft - Greta Thunberg trifft in New York ein

New York

Der norddeutsche Segelprofi Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi bringen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, ihren Vater Svante und einen Filmemacher auf der Rennjacht „Malizia“ nach New York. Zwei Wochen befindet sie sich nun schon auf hoher See. Doch nun geht die Reise zu Ende: Am Mittwoch wird sie in New York erwartet.

Thunberg will in New York im September unter anderem am UN-Klimagipfel und an mehreren Klimaprotesten teilnehmen. Das Boot war am 14. August im südenglischen Plymouth in See gestochen.

Empfangen werden soll die 16-Jährige in den USA mit 17 Segelbooten, welche die UN Richtung Hafen schicken.

RND/dpa/rtr