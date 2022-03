Lwiw

Es ist fünf vor elf, Sonnenstrahlen scheinen in die kleine Gasse der Sankt Peter und Paul Kathedrale im Zentrum von Lwiw. Vor dem Eingang des gegen Bombenschäden eingerüsteten, gotischen Gebäudes sammelt sich eine Traube von Journalistinnen und Journalisten. Zwischen den vielen Kameras stehen mehrere Familien, sie halten Blumen und gerahmte Bilder in ihren Händen.

Mehrere ältere Frauen weinen und trauern, andere halten sich in den Armen. Langsamen Schrittes werden vier hölzerne Särge durch die Menschenmenge getragen. Die jungen Soldaten folgen mit starren Blicken den Priestern und der Landesflagge samt Blumengestecke in das Gotteshaus, die Särge thro­nen auf ihren Schultern. Durch Lautsprecher verstärkt ertönen die ersten Gebete und Gesänge.

Am 15. März fand in Lwiw eine Trauerfeier statt. Angehörige nahmen Abschied von vier verstorbenen Soldaten. Oleh Yashchyshyn, Kyrylo Vyshyvanyi, Rostyslav Romanchuk und Serhiy Melnyk waren Opfer des russischen Raketenangriffs auf den Militärstützpunkt in Yavoriv in der Nacht zum Sonntag, dem 13. März, geworden. Quelle: Sitara Thalia Ambrosio

Die vier Soldaten, denen am Dienstag die letzte Ehre erwiesen wird, kamen zwei Tage zuvor bei einem Raketenangriff ums Leben. Oleh Yaschyshyn, Sergiy Melnyk, Rostyslav Romanchuk und Kyrylo Vyshyvany starben in der Nacht auf den 13. März nordwestlich von Lwiw, keine zwanzig Kilometer entfernt von der polnisch-ukrainischen Grenze. Das getroffene „International Center for Peacekeeping and Freedom“ war seit 2014 einer der Orte, an dem die Nato ukrainische Soldaten ausgebildet hatte.

Bei dem Angriff sollen laut offiziellen Angaben mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen sein. Laut Gouverneur des westukrainischen Gebiets Oblast Lwiw, Maxym Kosyzkyj, sollen 134 weitere Menschen verletzt worden sein. Nicht wenige meinen: Der Krieg ist längst da, auch im Westen der Ukraine. Am Freitagmorgen war es dann wieder so weit. Die Großstadt wurde von heftigen Explosionen erschüttert. Die in Lwiw eingeschlagenen Raketen seien vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden. Getroffen wurde unter anderem der Flughafen. Von da aus sind es nur noch 60 Kilometer nach Polen.

Luftalarm während des Trauergottesdienstes

Meistens heulen die Sirenen mitten in der Nacht durch die leergefegten Straßen der Stadt; aufgrund einer landesweiten Ausgangssperre darf sich von 22 bis 6 Uhr ohnehin niemand draußen aufhalten. Doch immer häufiger geht der Alarm auch mitten am Tag los. Neben den Sirenen dienen Apps und Telegram-Bots als Vorwarnung.

Auch während des Trauergottesdienstes ertönt der Luftalarm. Doch die Menschen bleiben still und wiederholen weiter ihre Gebete. Niemand möchte hier seine Trauer von der allgegenwärtigen russischen Bedrohung unterbrechen lassen.

Soldaten tragen einen Sarg bei einer Trauerfeier Lwiw. Quelle: Sitara Thalia Ambrosio

Ein paar Straßen von der Kathedrale entfernt sitzt Viktoria im Foyer der Jugendbibliothek und schneidet kleine Streifen aus grünen Stoffresten. Aufgrund ihrer Erkrankung, Osteogenesis imperfecta, umgangssprachlich als Glasknochenkrankheit bekannt, ist das die einzige Aufgabe, die sie hier machen kann. Sechs Tage die Woche ist sie hier, nur an Sonntagen macht sie frei.

„Ich habe viele Freunde, die gerade kaum schlafen können. Sie tun mir sehr leid. Das sollte so nicht sein“, sagt Viktoria, während sie unbehelligt ihre Arbeit fortsetzt. An ihrem Rollstuhl hängt eine große ukrainische Flagge, welche sie für ein paar Fotos auch stolz aus der Halterung nimmt und schwenkt. Ein Stockwerk höher sitzen weitere Freiwillige und knoten aus den von Viktoria angefertigten Stoffstreifen große Tarnnetze. Es ist eine der Möglichkeiten, als Zivilisten die Verteidigung ihres Landes zu unterstützen.

„Ich wünschte, sie wären glücklich": Kinderkrankenhaus in Lwiw kämpft mit Folgen des Kriegs

Bei Fliegeralarm müssen die Menschen in den Keller der Bücherei, bis es Entwarnung gibt. An manchen Tagen kann das bis zu mehrere Stunden dauern. „Lwiw ist die vollste Stadt in der Ukraine gerade. Es gibt viele Geflüchtete und Menschen mit Behinderung hier. Ich verstehe nicht, wie jemand mit Raketen auf friedliche Einwohner schießen kann,“ antwortet Viktoria auf die Frage, wie sie sich gerade fühlt. Im Falle eines Angriffes würde sie eigentlich gerne hier bleiben und ihr Land verteidigen. „Ich wünschte, ich könnte eine Waffe halten. Dann würde ich kämpfen“, sagt sie.

Man merkt, wie ihr der Gedanke, die Ukraine verlassen zu müssen, zusetzt. „Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich hier bleibe. Aber ich glaube, dass ich gehen werde, denn es wird hier keine Verwendung für mich geben.“ Vor den Russen habe sie keine Angst, nur vor dem Schmerz, der sie aufgrund ihrer Krankheit seit ihrer Jugend begleitet. Bereits 40 Mal hat sie sich ihre Knochen schon gebrochen.

Viktoria, eine freiwillige Helferin aus Lwiw, posiert für ein Foto im Foyer der Jugendbücherei. Hier zerschneidet sie Stoffe in kleine Stücke, die von anderen Freiwilligen zu Tarnnetzen verarbeitet werden. Quelle: Raphael Knipping

Auch wenn die Raketen seit einer Woche Raketen um Lwiw eingeschlagen sind, ist der eigentliche Krieg noch viele hundert Kilometer entfernt. In der westukrainischen Großstadt geht das Leben weiter – so gut es geht.

Seit Montag läuft die Schule wieder normal, wenn auch nur online. Auf einem zentralen Platz von Lwiw fahren Kinder mit motorisierten Spielzeugautos herum. Am andere Ende der Freifläche vor der Lwiwer Oper singen Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker auf Ukrainisch, einige dutzend Menschen hören ihnen zu. Hier fühlt sich alles ziemlich normal an, bis gegen 18 Uhr wieder die Sirenen des Fliegeralarms aufheulen – zum zweiten Mal an diesem Tag. Es ist der Rhythmus der Sirenen, dem sich hier alle unterwerfen müssen.

Freiwillige versuchen, historische Orte zu schützen

Keine 500 Meter von der Oper entfernt, arbeiten Freiwillige unermüdlich, um gegen das Schlimmste gewappnet zu sein. Sie klettern mit Akkuschraubern auf einem Gerüst herum, reichen Pressspanplatten nach oben und schrauben sie fest. An vielen Orten der Stadt, versuchen die Freiwilligen, historische Gebäude, Statuen, Brunnen und Denkmäler zu schützen.

Hier auf dem Rynok-Platz sind schon alle Statuen eingepackt, jetzt ist die 400 Jahre alte Boim-Kapelle dran. Die meterhohe Wand mit aufwendigen Holzornamenten wird mit einem hölzernen Gerüst eingepackt, andere Teile werde mit Folien bedeckt. Das historische Zentrum, ein Unesco-Weltkulturerbe, soll bestmöglich vor der möglichen Zerstörung geschützt werden.

Bei allem was du machst, hast du immer im Hinterkopf, dass gerade Krieg herrscht. Yehor,; Freiwilliger

Die Helferinnen und Helfer kommen aus den Freiwilligenzentren in der gesamten Stadt. Wer helfen möchte oder muss, aber nicht dem Militär beitreten kann oder will, findet hier seine Aufgaben. „Bei allem was du machst, hast du immer im Hinterkopf, dass gerade Krieg herrscht“, sagt Yehor. Selbst bei dem Kauf eines Kaffees denkt er jetzt daran, dass er damit die Wirtschaft unterstütze.

Yehor steht vor vor einem Cafe in der Lwiwer Innenstadt. Hinter ihm eine steht eine Gruppe von Jugendlichen, kurz nach Ende des Luftalarms. Quelle: Iván Furlan Cano

Der Zwanzigjährige steht vor einem Café in der Lwiwer Innenstadt. Vor einigen Wochen hat er noch in Kyiv gewohnt, bis er am dritten Tag der russischen Angriffe mit seinem Freund nach Lwiw kam. Hier wohnt er mit drei weiteren Familien in einer Wohnung von Bekannten. Viele teilen hier das selbe Schicksal.

Laut dem Oberbürgermeister Andrij Sadowyj seien bis jetzt 200.000 Binnenflüchtlinge nach Lwiw gekommen. Am Anfang habe ihn die Situation noch beunruhigt, erzählt Yehor. Wenn es Alarm gab, verbrachte er die nächtlichen Stunden im Keller des Gebäudes, in dem er unterkommt. „Jetzt legen wir nur noch die Matratzen in den Flur. Auf Dauer kann man nicht jede Nacht nur drei Stunden schlafen“, sagt Yehor, während er an einer Warteschlange vor einem Geschäft anhält. In dem Secondhand-Laden bekommen Geflüchtete aus anderen Teilen der Ukraine kostenlos neue Kleidung.

Yehor berichtet, es sei unmöglich, an neue Unterwäsche zu kommen, wegen den Geflüchteten seien sie überall ausverkauft. Aufgrund der überfüllten Züge mussten viele Menschen ihre Koffer an den Bahnsteigen ihrer Heimatstädte lassen. Neben den vielen freiwilligen Initiativen bereiten sich auch staatliche und private Stellen auf ein Angriffsszenario vor.

Freiwillige helfen dabei, die Stadt Lwiw auf kommende Angriffe vorzubereiten. An der Poim-Kapele die über 400 Jahre alt ist, werden Spanplatten schützend über den Skulpturen und Fragmenten angebracht. In der Hoffnung, dass die historische Fassade bei möglichen Angriffen keinen Schaden nimmt. Quelle: Sitara Thalia Ambrosio

Die Checkpoints, die noch vor einer Woche einen eher provisorischen Eindruck machten, sind mittlerweile hochgerüstet worden. Wo vor wenigen Tagen noch Sandsäcke gestapelt waren, stehen mittlerweile riesige Betonblöcke mit kleinen Öffnungen. Bewacht von bewaffneten Männern mit Kalaschnikows weisen Panzersperren und Krähenfüße den Weg durch die Straßensperren.

Auch durch die gefüllte Innenstadt streifen vermummte Soldaten mit den Waffen vor der Brust. Immer mit einem wachsamen Auge, ob sich jemand verdächtig macht. Bloß eine Kamera kann schon dazu führen, für einen russischen Saboteur oder Spion gehalten zu werden. Eine stetige Erinnerung daran, dass der Krieg auch in Lwiw vor der Haustüre steht.

„Keiner weiß, ob morgen hier eine Rakete einschlägt“, sagt Andrij Sadowyj, Oberbürgermeister von Lwiw. Doch für den Fall eines Angriffes sei man gut vorbereitet. Neben mehreren Brigaden der Territorialen Verteidigungseinheit seien weitere 6600 Freiwillige aus der lokalen Bevölkerung in der Stadt unterwegs, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es gäbe Wasservorräte, welche im Falle eines Stromausfalls verteilt werden können und einen Vorrat an Dieselgeneratoren, um die Bevölkerung im Notfall mit Strom zu versorgen.

Neben dem drohenden Angriff hat die Stadt akut mit der Zahl der Flüchtenden zu kämpfen. In ganz Lwiw sollen es 500 Institutionen sein, die Notunterkünfte bereitstellen. Die Versorgung koste die Stadt rund eine Million US-Dollar pro Tag, so Sadowyj. Um diese Menschen in Zukunft weiter zu unterstützen, brauche es Geld und Infrastruktur: von mobilen Unterbringungen bis zu sanitären Einrichtungen, um hygienische Standards zu gewährleisten.

Das Schicksal der 730.000 Einwohner-Stadt hängt maßgeblich vom weiteren Kriegsverlauf im Osten des Landes ab. Noch sind die Bodentruppen weit entfernt, und die Luftangriffe beschränken sich auf einzelne, strategische Ziele. Trotzdem ist der Krieg in der siebtgrößten Stadt der Ukraine allgegenwärtig. Als wichtigstes Zentrum der Westukraine und Drehkreuz der Fluchtrouten ist die Stadt seit dem Beginn des Angriffskriegs zu einem der wichtigsten Orte des Landes geworden. Eine Stadt geprägt von Kriegsvorbereitung, Flucht und Hoffnung.

Von Iván Furlan Cano, Sitara Thalia Ambrosio, Raphael Knipping/RND