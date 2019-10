Medienberichte: Labour will Johnsons Plan für Neuwahlen zustimmen

London

Großbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Medienberichten zufolge will die größte britische Oppositionspartei Labour dem von Premierminister Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz an diesem Dienstag zustimmen.

Nach dem Nein der britischen Abgeordneten zu seinem Neuwahlplan will Premierminister Boris Johnson sein Ziel auf andere Weise erreichen. Am Dienstag will er eine Gesetzesvorlage einbringen, die einen Urnengang am 12. Dezember erlauben würde. Der Entwurf bräuchte nur eine einfache Mehrheit im Parlament.

Mehr in Kürze.

RND/dpa/AP