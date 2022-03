Einer Umfrage zufolge befürwortet die Mehrheit der Polen eine mögliche Nato-Friedensmission in der Ukraine. Die polnische Regierung hatte eine entsprechende Mission vergangene Woche vorgeschlagen, viele Nato-Mitglieder reagierten skeptisch.

Über 53 Prozent der Befragten heißen einen Einsatz unter Leitung der Nato oder UN in der Ukraine gut.