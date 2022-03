„Menschenrechte müssen gewahrt bleiben“: UN-Mission in Afghanistan verlängert

Durch sie soll die desaströse humanitäre Lage in dem gewaltgeplagten Land verbessert und die Einhaltung der Menschenrechte überwacht werden. So steht es in der verabschiedeten UN-Resolution zur Verlängerung der Mission Umana. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge mahnt weiterhin internationale Hilfe an – es werden 340 Millionen US-Dollar für Menschen in Not benötigt.