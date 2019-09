Berlin

Die eine will nach New York, die andere nach Washington. Während Kanzlerin Angela Merkel am UN-Klimagipfel in New York teilnehmen will, steht für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ein Termin mit ihrem amerikanischen Pendant Mark Esper in Washington auf dem Plan. Und obwohl beide Städte an der US-Ostküste liegen, fliegen beide in getrennten Flugzeugen. Darüber berichtete zuerst „ Bild am Sonntag“.

Nach der Verabschiedung des Klimapakets am Freitag kommt der Einsatz einer zusätzlichen Maschine in den sozialen Medien nicht gut an. Gerade in Zeiten, in denen intensiv darüber debattiert wird, wie der CO₂-Ausstoß gesenkt werden kann.

Sicherheitsregelungen sind offenbar nicht der Grund

„Tolle Vorbilder“, schreibt etwa eine Userin auf Facebook. Ein anderer meint: „Ihr predigt Wasser und trinkt Wein.“

Wieder andere vermuten Sicherheitsbeschränkungen dahinter. So vermutet ein User, die Sache habe vielleicht einen tieferen Hintergrund. Zum Beispiel, dass ein Bundeskanzler und ein Verteidigungsminister wegen des Absturzrisikos nicht zusammen fliegen dürften.

Doch das ist offenbar nicht der Fall. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte gegenüber RND.de: „Unterschiedliche Delegationsreisen werden unabhängig voneinander geplant.“ Ursprünglich war ja ohnehin angedacht, gemeinsam ein Flugzeug zu nutzen.

