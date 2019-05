Mike Pompeo holt Deutschlandbesuch am 31. Mai nach

Berlin

US-Außenminister Mike Pompeo will seinen in der vergangenen Woche kurzfristig abgesagten Antrittsbesuch in Deutschland am 31. Mai nachholen. Das kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas nach einem Bericht des „Tagesspiegels“ bereits in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag an.

Nach dpa-Informationen will Pompeo neben Maas auch Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Eine offizielle Bestätigung des Besuchs gab es zunächst nicht.

„Sie sind zurück auf dem Kalender“

Der US-Außenminister wollte eigentlich am 7. Mai erstmals seit seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr nach Berlin kommen. Nur wenige Stunden vor seiner geplanten Ankunft sagte er ab, um stattdessen in den Irak zu reisen. Dort führte er Gespräche über die aktuelle Krise mit dem Iran. Von einzelnen Koalitionspolitikern war das als Affront aufgefasst worden.

Lesen Sie auch: Pompeo warnt Russen vor Einmischung in nächste Präsidentenwahl

Am Montag traf Pompeo Maas in Brüssel. Anschließend sagte er dem US-Sender CNBC zu seinem abgesagten Berlin-Besuch: „Ich bedauere, dass ich nicht in der Lage war, mich mit Kanzlerin Merkel und meinem Kollegen Heiko Maas zu treffen.“ Er fügte hinzu: „Wir haben sie schon wieder eingeplant. Sie sind zurück auf dem Kalender.“

Von RND/dpa/lf