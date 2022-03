Mindestens 13 Tote bei Anschlag in Burkina Faso

Ouagadougou

Im westafrikanischen Burkina Faso sind bei einem Anschlag mindestens 13 Sicherheitskräfte getötet worden. Acht weitere Menschen seien bei dem Angriff im Osten des Landes verletzt worden, teilte die Regierung in Ouagadougou am Sonntag mit. Es gab zunächst keine Informationen über die Täter oder das Motiv.

Das Land mit 21 Millionen Einwohnern befindet sich seit 2019 in einer schweren humanitären Krise. Bewaffnete Gruppen, die zum Teil dem sogenannten Islamischen Staat (IS) oder der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen haben, sind dort und in den benachbarten Ländern Mali und Niger aktiv. Auch langwierige Dürren und Hungersnöte machen dem trotz reicher Goldvorkommen verarmten Land zu schaffen. Seit einem Putsch im Januar regiert dort das Militär.

RND/dpa