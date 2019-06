Berlin

Einmal wollte sie es wissen. 2017 war das, nach der Bundestagswahl. Damals, als der scheidende SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann Vizepräsident des Deutschen Bundestages werden wollte, machte Christine Lambrecht ihm die Kandidatur streitig. Im SPD-internen Bewerbungsverfahren warf die Frau aus Hessen ihren Hut in den Ring. Bevor es allerdings zur Kampfabstimmung in der Fraktion kam, verließ sie der Mut wieder. Lambrecht zog ihrer Bewerbung zurück, der Weg für Oppermann war frei.

Nun steht die Frau vom linken Parteiflügel vor dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und vor einem ausgesprochen ungewöhnlichen Geburtstagsgeschenk. Just an diesem Mittwoch wird Christine Lambrecht 54 Jahre alt. Statt einer Torte wartet ein Thorsten – der kommissarische SPD-Chef Schäfer-Gümbel will die Rechtsanwältin aus seinem Landesverband um 15 Uhr als neue Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz vorstellen.

Solide aber auch ein bisschen langweilig

Lambrecht hatten die meisten Beobachter lange nicht auf dem Zettel gehabt. Das mag an ihrem Image liegen. Die gebürtige Mannheimerin galt bislang als solide aber auch als ein bisschen langweilig. Nicht unbedingt eine Kandidatin, die sich aufdrängt, für die allererste Reihe.

Lambrecht sitzt seit 1998 im Bundestag. Bekannt wurde die Juristin, als sie 2013 die Nachfolge von Thomas Oppermann als parlamentarische Geschäftsführerin (PGF) der SPD-Bundestagsfaktion antrat. Oppermann hatte das Amt offensiv interpretiert und Wert auf eine starke mediale Präsenz gelegt. Seine Pressefrühstücke in den Sitzungswochen des Bundestages galten unter Berliner Journalisten als legendär.

Das änderte sich, als Oppermann in den Fraktionsvorsitz aufrückte und Lambrecht als PGF übernahm. Die Hessin fremdelte erkennbar mit ihrer neuen Rolle. Die „Abteilung Attacke“ lag ihr nicht, meistens befand sich Lambrecht in der Defensive. Ein Grund dafür war sicher, dass Vorgänger Oppermann aus der Rolle des Oppositionspolitikers die schwarz-gelbe Regierung angreifen konnte, während Lambrecht vier Jahre später die Politik der GroKo verteidigen musste. Sie zeigte aber auch wenig Ambitionen, in der Öffentlichkeit zu reüssieren. Sie wirke bei ihrer Arbeit eben mehr nach innen, hat die Mutter eines Sohnes mal über sich selbst gesagt.

Erfolgsgeheimnis: Hinten anstellen

Mit Oppermann verbindet Lambrecht eine wechselvolle Beziehung. Sie führte an der Seite des Niedersachsen die Fraktion und stand mit ihm zusammen die Edathy-Affäre durch, bevor sie den ehemaligen Chef 2017 überholen wollte.

Damals war nicht vorhersehbar gewesen, dass die SPD noch einmal in die Regierung gehen würde. Sie sei jetzt eben einfach Abgeordnete, hatte Lambrecht ihrer Heimatzeitung nach der Niederlage bereits mitgeteilt. Dann platzen die Jamaika-Verhandlungen und die Hessin durfte sich über einen Posten als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium freuen.

Nun also wird Christine Lambrecht Bundesministerin. Sie übernimmt von Katarina Barley das Ressort für Justiz und Verbraucherschutz. Lambrecht bekommt damit ein Amt, das Thomas Oppermann immer gewollt hatte. Wenn man so will, hat sie ihren Ex-Chef nun doch noch überholt.

Manchmal zahlt es sich aus, wenn man sich hinten anstellt.

Von Andreas Niesmann/RND