Deutschland / Welt EU Queen Elizabeth II. genehmigt vorübergehende Parlamentsschließung Premierminister Johnson hatte angekündigt, die laufende Sitzungsperiode des Parlamentes von Mitte September bis Mitte Oktober zu unterbrechen. Dem hat die Queen jetzt zugestimmt. Doch es gibt auch Kritik.

. 24/07/2019. London, United Kingdom. Queen Elizabeth II welcomes newly elected leader of the Conservative party Boris Johnson during an audience in Buckingham Palace, London, where she invited him to become Prime Minister and form a new government. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xi-Imagesx IIM-19967-0096 Quelle: imago images / i Images