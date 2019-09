Im dritten Teil der RND-Serie berichtet Hauptstadt-Korrespondentin Marina Kombarki aus Laredo. In der US-Grenzstadt zu Mexiko zeigt sich die neue Härte der US-Einwanderungspolitik. Wer hier Asyl beantragen will, muss auf der anderen Seite des Rio Grande, im mexikanischen Nuevo Laredo, auf einen Termin warten. Und wenn es dann soweit ist, findet die Anhörung am US-Ufer des Rio Grande in neu errichteten Zelt-Gerichten statt - der Richter wird per Video hinzugeschaltet.

Was die US-Regierung als schnelles, effizientes Verfahren anpreist, deutet Rechtsanwalt Israel Reyna als Strategie der Abschreckung. Er hält diese Politik für unamerikanisch. Präsident Donald Trump habe vor allem eine Wählergruppe im Blick.

Hauptstadt-Korrespondentin Marina Kormbaki wird weiter über ihre Eindrücke entlang von Trumps Grenzmauer berichten.

RND im Grenzgebiet: Trumps unsichtbare Mauer

Von Marina Kormbaki/RND