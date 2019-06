Reaktionen auf die Rackete-Festnahme: Spenden, Bibel und Nobelpreis

Hannover

Mit ihrem riskanten Manöver auf dem Mittelmeer und ihrer Festnahme auf Lampedusa ist die deutsche Kapitänin Carola Rackete zur neuen Symbolfigur in der Diskussion um die EU-Außengrenzen geworden. Während sie in Italien als Kriminelle gilt und von Innenminister Matteo Salvini verbal persönlich attackiert wird, gibt es in Deutschland viel Solidarität mit Rackete. So haben Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf zu Spenden für Rackete und die Sea-Watch-Organisation aufgerufen. In kurzer Zeit kamen dabei schon 200.000 Euro zusammen.

Auch in den Sozialen Netzwerken geht die Diskussion weiter. Vor allem aus linken Kreisen erfährt Rackete viel Zustimmung für ihre Aktion.

Claus Reisch, selbst Kapitän eines Rettungsboots für Flüchtlinge – der „Lifeline“ – hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie nun Rackete. Via Twitter wünscht er der Kapitänin alles Gute und hat seinen Anzeigenamen auch gleich geändert.

Luise Neubauer, Front-Schülerin der „ Fridays for Future“ erinnert die EU daran, dass sie einst den Friedensnobelpreis gewonnen hat und empfindet das als Verpflichtung, anders mit den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer umzugehen.

Diese Pastorin erinnert an ein Bibelzitat.

Dieser Autor ist sich sicher, wer gerade die europäischen Werte hochhält.

Sawsan Chebli, Berliner SPD-Frau, unterstützt den Spendenaufruf von Böhmermann und Heufer-Umlauf.

Dieser Nutzer reagiert auf eine Äußerung einer AfD-Organisation.

