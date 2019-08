Rezo in der Bundespressekonferenz: „Es gab wenig Beef“

Berlin

„Hätte ich gewusst, dass ich hier die Kappe abziehen muss, dann hätte ich mir die Haare schön gemacht“, witzelt Rezo, während er auf einem Stuhl in der Bundespressekonferenz sitzt. Dort, wo sich normalerweise das Establishment aus Berlin jeden Montag, Mittwoch und Freitag trifft, um den Sprechern der Ministerien und Regierungssprecher Seibert fragen zu stellen, taucht auf einmal der blauhaarige Youtube-Star auf.

Er folgte der Einladung von Politik-Blogger Tilo Jung. Jung ist bei Bundespressekonferenz immer als besonders kritischer Fragensteller unterwegs und bringt die Sprecher der Ministerien regelmäßig ins Schwitzen. Auf Youtube führt er ein Regierungstagebuch, in dem er die Inhalte der Pressekonferenzen für seine überwiegend jungen Abonnenten aufbereitet und den Ablauf erklärt.

Rezo: „Es gab wenig Beef“

„Vieles war spannend. Es gab wenig Beef. Doch trotzdem gab es ein paar Augenblicke, die ganz lustig waren“, erklärt Rezo im Video von Jung nach seinem Besuch der BPK in Berlin am Mittwoch.

„Batteln die sich auch manchmal hier wirklich?“, fragt Rezo seine Begleiter Tyler und Hans Jessen Show. Offenbar war Rezo, der auf Youtube über eine Million Abonnenten hat, das Frage-Antwort-Spiel in der politischen Sommerpause etwas zu nett.

Im Video: Rezo in der Bundespressekonferenz

Die Inhalte der Konferenz waren neben der Lage in der Ukraine unter anderem die deutschen Gefangenen in der Türkei, die Lage an der Straße von Hormus und der Fleischkonsum in Deutschland. Selbst durfte er keine Frage stellen, denn Fragerecht haben nur Mitglieder der Bundespressekonferenz. Dabei wäre es mit Sicherheit spannend gewesen. Denn der 26-Jährige erregte mit seinem „Zerstörungsvideo“ über die CDU bundesweit Aufmerksamkeit und brachte Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer gehörig ins Wanken. Über 15 Millionen Mal wurde das Video bisher geklickt.

Rezo kritisiert Lauterbach-Forderung

Über die von SPD-Politiker Karl Lauterbach in Spiel gebrachte Null-Promille-Grenze für E-Scooter-Fahrer regt sich Rezo auf. „Das ist doch dumm, so etwas zu sagen. Wenn ein Truckerfahrer ein Bier trinken darf und in den Truck steigen darf, warum darf ich nicht ein Bier trinken und auf dem E-Scooter fahren?“ Im Anschluss an die Konferenz löcherte Rezo seine Begleiter „Tyler“ und Hans Jessen Show mit Fragen und zeigte sich sehr interessiert. Das Schlussfazit von Rezo, der die Konferenzen sonst im Netz verfolgt: „Der Raum ist kleiner, als er im Internet aussieht. Es war unterhaltsamer als im Internet.“

Von Jan Jüttner/RND