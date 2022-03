Russland nimmt vorerst Abstand von eigener Ukraine-Resolution

New York

Russland verzichtet im UN-Sicherheitsrat vorerst auf eine Abstimmung über seinen Resolutionsentwurf zur humanitären Situation in der Ukraine. Die USA und Albanien hätten Druck auf andere Mitglieder ausgeübt, die Resolution abzulehnen, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia am Donnerstag.

Er betonte aber, Russland ziehe seinen Resolutionsentwurf nicht zurück. Die USA, Frankreich und Großbritannien könnten die Resolution mit ihrem Veto verhindern, falls es überhaupt eine Mehrheit dafür geben sollte.

Westliche Staaten kritisieren, in dem russischen Entwurf werde die Verantwortung für den von Russland ausgelösten Krieg nicht erwähnt. „Wenn es Russland tatsächlich um die humanitäre Krise geht, die es selbst verursacht hat, kann es seine Angriffe auf die Menschen in der Ukraine einfach stoppen“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield.

Erneute Vorwürfe über biologische Labors der USA in der Ukraine

Nebensia kündigte an, Russland werde in der Sicherheitsratssitzung am Freitag erneut seine Vorwürfe zur Sprache bringen, in der Ukraine gebe es biologische Labors der USA. Dazu werde man neue Dokumente vorlegen. In der Sicherheitsratssitzung vor einer Woche hatte Nebensia seine Vorwürfe ohne jeden Beweis erhoben. Die USA und die Ukraine haben sie wiederholt zurückgewiesen.

Nach Ansicht von Thomas-Greenfeld könnten die Vorwürfe Teil eines Versuchs Russlands sein, einen Vorwand für den Einsatz chemischer oder biologischer Waffen in der Ukraine zu schaffen.

