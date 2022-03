New York

Russland hat die Ukraine zum dritten Mal beschuldigt, mit westlicher Hilfe chemische Angriffe vorzubereiten und nach biologischen und sogar nuklearen Waffen zu streben. Die Anschuldigungen werden von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich vehement zurückgewiesen werden.

US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield äußerte sich am Dienstag besorgt darüber, dass Russlands „lächerliche Anschuldigungen“, die Ukraine plane den Einsatz chemischer Waffen, „ein Vorläufer für Russlands Pläne zum Einsatz chemischer Waffen sind - und wir müssen sicherstellen, dass die Welt dies hört und versteht, was hier vor sich geht“.

Russische Armee: Probleme mit dem Nachschub

Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski erklärte gegenüber Reportern, dass Russland in geschlossenen Beratungen am Ende einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Nahen Osten am Dienstag „die Bedrohung durch chemische Provokationen in der Ukraine“ zur Sprache brachte. Er behauptete, ukrainische Nationalisten seien für das jüngste Ammoniakleck in einer Chemiefabrik in der Stadt Sumy verantwortlich.

Binden warnt vor schwerwiegenden Folgen, sollte Russland selbst biologische oder chemische Waffen einsetzen

Der Gouverneur der Region Sumy erklärte hingegen, das Leck in der Düngemittelanlage sei durch russischen Beschuss verursacht worden. Poljanski behauptete dazu, dies sei eines von mehreren Szenarien „chemischer Provokationen unter falscher Flagge durch die ukrainischen Radikalen, die sie mit Hilfe westlicher Geheimdienste und privater Militärfirmen vorbereiten, um Russland des angeblichen Einsatzes chemischer Waffen zu beschuldigen“. Außerdem beschuldigte er erneut das „Kiewer Regime“,„ein militärisches biologisches Programm mit Hilfe der USA zu entwickeln, sowie sein Streben nach Atomwaffen“.

US-Präsident Joe Biden sagte, Russlands Behauptung, die Ukraine verfüge über biologische und chemische Waffen, sei ein klares Zeichen dafür, dass Präsident Wladimir Putin deren Einsatz in Erwägung ziehe. Er warnte vor schwerwiegenden Folgen, falls sie eingesetzt würden.

