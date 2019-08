SPD: Vermögenssteuer könnte zehn Milliarden Euro bringen

Berlin

Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat eine Vermögenssteuer vorrangig für Multimillionäre und Milliardäre gefordert. Pro Jahr könne die Steuer bis zu zehn Milliarden Euro einbringen, sagte er der „ Rheinischen Post“. „Es geht um eine Steuer, die bei einem Prozent liegt.“ Auch denke die SPD über einen Stufentarif nach: „Wir wollen zwischen Reichen und Superreichen unterscheiden.“

Zudem seien Verschonungsregeln vorgesehen, erläuterte der 49-Jährige. „Wir wollen mit Freibeträge arbeiten, sodass die Vermögenssteuer erst ab einem bestimmten Vermögenswert fällig wird.“ Sein Konzept will Schäfer-Gümbel am Montag ins SPD-Präsidium einbringen. Im Dezember soll es der Parteitag beschließen.

Mahnung der OECD

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD) mahne Deutschland seit Jahren, große Vermögen stärker zu besteuern, argumentierte der SPD-Politiker. Deutschland liege im internationalen Vergleich am unteren Ende. In den USA beträgt die Vermögensteuer vier Prozent, in Frankreich und Großbritannien über vier Prozent. Eine Steuer in Höhe von einem Prozent werde deutschen Unternehmen international nicht schaden, betonte Schäfer-Gümbel. „Unsere Vermögenssteuer wird keine Arbeitsplätze gefährden.“

Nach seinen Worten sollen diejenigen, die in den vergangenen Jahren von der wirtschaftlichen Lage profitiert haben, einen größeren Beitrag für nötige Investitionen in die Infrastruktur und für den Klimaschutz leisten. Im Gegenzug sollten Geringverdiener entlastet werden: „Unser Vorschlag, den Tarif bei der Einkommenssteuer so zu verändern, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden, gilt“, sagte Schäfer-Gümbel.

RND/epd

