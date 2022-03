SPD gewinnt Wahl im Saarland deutlich - Ministerpräsident Hans und seine CDU stürzen ab

Die SPD hat die Landtagswahlen im Saarland hoch gewonnen. Laut erster Hochrechnung stimmten 43,8 Prozent (Stand: 18:26 Uhr, Forschungsgruppe Wahlen) für die Sozialdemokraten mit Anke Rehlinger als ihre Spitzenkandidatin (2017: 29,6%). Der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans und seine CDU kommen lediglich auf 27,5 Prozent und verloren damit über zehn Prozent zur zurückliegenden Parlamentswahl im Saarland in 2017 (40,7 %).

Gute Chancen auf den Einzug ins neue Parlament in Saarbrücken haben die AfD mit 5,5 Prozent (2017: 6,2%) und die Grünen mit 5,8 Prozent (2017: 4,0%). Für die Grünen wäre es das Comeback in den Landtag. Mit 4,9 Prozent zittert auch die FDP weiter. Die Liberalen hatten den Einzug bereist 2017 (3,3%) und 2012 verpassten.

Rausfallen aus dem Landtag könnte hingegen die Linke. Um 18 Uhr kommen sie laut erster Hochrechnung auf 2,6 Prozent und würden damit deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. 2017 kam die Linke mit ihrem damaligen Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine im Saarland noch auf satte 12,8 Prozent.

Kann die SPD sogar allein regieren?

Damit sind gleich mehrere Regierungskonstellationen künftig in Saarbrücken möglich. Die SPD könnte weiter mit der CDU in einer großen Koalition regieren, allerdings müsste dann die CDU in die Rolle des Juniorpartners gehen. Sollten die Grünen den Einzug ins Landesparament schaffen wäre auch Rot-Grün eine Option, gleiches gilt für Rot-Gelb. Sollte die FDP den Sprung ins saarländische Parlament nicht schaffen, wäre es sogar möglich, dass die SPD allein mit absoluter Mehrheit regiert.

Der Landtag mit 51 Abgeordneten ist der kleinste in Deutschland. Trotzdem gilt die Wahl auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. In diesem Jahr finden noch Landtagswahlen im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sowie im Oktober in Niedersachsen statt.

RND/fw