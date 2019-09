Scheuer: Pkw-Maut-Betreiber haben keinen Entschädigungsanspruch

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) steht wegen des Scheiterns der Pkw-Maut und der Kündigung der Verträge mit den Betreibern heftig in der Kritik. Müssen diese entschädigt werden? Der Verkehrsminister sieht keinen Anspruch darauf, wie aus einem Brief an FDP-Chef Lindner hervorgeht.