Washington

Ivanka Trump hat mit einer „ Star Wars“-Anspielung auf Twitter sogar den Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill zu einem Kommentar verleitet. Die 37 Jahre alte Tochter von US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende ein Familienfoto veröffentlicht, auf dem sie, ihr Ehemann Jared Kushner (38) und mutmaßlich ihre drei Kinder zu sehen sind. Eines von ihnen trägt ein Sturmtruppler-Kostüm aus der Filmreihe „ Star Wars“. Ivanka Trump kommentierte das Bild mit einem Zitat aus der Episode „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“: „Die Macht ist stark in meiner Familie“.

Daraufhin meldete sich Mark Hamill (68) zu Wort, der den Helden Luke Skywalker spielt. An die Adresse von Ivanka Trump schrieb dieser: „Sie haben "Betrug" falsch geschrieben.“ Zur Erklärung: „Macht“ heißt auf Englisch „Force“, das Wort für Betrug lautet „Fraud“. Hamill fügte seinem Kommentar das Stichwort #GoForceYourself hinzu, was im Deutschen ungefähr so viel bedeutet wie: Schieb dir die Macht sonst wohin.

Mark Hamill ist ein ausgesprochener Trump-Kritiker. Im Jahr 2017 las er etwa die Tweets von Präsident Trump in der Stimme von Batman-Bösewicht Joker vor.

