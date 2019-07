Berlin

Als Kanzlerin Angela Merkel plötzlich zu zittern beginnt, wird gerade die deutsche Nationalhymne gespielt. Und plötzlich rückt der Staatsempfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne in den Hintergrund. Denn es ist nicht das erste – sondern das dritte Mal, dass Merkel unkontrolliert zu Zittern beginnt.

Hieß es beim ersten Mal noch, der Vorfall sei der Hitze geschuldet, zählt dieses Argument diesmal nicht mehr, denn in Berlin zeigt das Thermometer lediglich 19 Grad an. Auch das Statement, das Merkel nach dem zweiten Zitteranfall verlauten ließ, dürfte an Gültigkeit verloren haben: Anfang Juli sagte sie, dass es an der Anstrengung liege. Spätestens im dritten Anfall sehen viele Bürger nun aber wirklich Grund zur Sorge um die Kanzlerin.

Im Video: Merkel erleidet dritten Zitteranfall :

Einige von ihnen teilen ihre Sorge auf Twitter, andere spekulieren über die möglichen Ursachen für das Zittern. Aber die Schlagrichtung ist meistens ähnlich – alle wünschen Merkel gute Besserung.

Ein kleines Twitter-Stimmungsbild:

Ein User postet das Video des Vorfalles und gibt zu Bedenken: „Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen.“ Das habe nichts mit Schwäche zutun.

Einige Nutzer scherzten über das Zittern Merkels – und bekamen dafür heftigen Gegenwind. Dieser Nutzer zum Beispiel appelliert: „Lasst doch die Frau Merkel in Ruhe. Gesundheit ist Privatsache.“ Und wünscht gute Besserung.

Ein anderer schreibt: „Es interessiert mich herzlich wenig, das Merkel zittert. Solange sie noch ihre Arbeit machen kann, ist das einzig ihr Problem.“

„Schwächen einzugestehen zeigt Stärke und macht uns genauso aus“, schreibt ein weiterer Nutzer. Er appelliert in seinem Tweet an die Vernunft der Kanzlerin...

...genauso wie auch dieser Post: „Sie sollte auf die Warnsignale ihres Körpers hören.“

Ein Nutzer kritisiert wiederum die Kanzlerin: Es sei „traurig“ dass man nach wie vor von einem Wassermangel spreche. Er spricht außerdem einen Verdacht aus, den bereits beim ersten Zittern der Kanzlerin viele Bürger hatten: „Jeder Mensch sieht, dass es in Richtung Parkinson geht.“

Von RND/lf