So oft schwänzt die AfD namentliche Abstimmungen

Als die AfD 2017 in den Bundestag einzog, warf sie anderen Parteien vor, im Plenarsaal oft zu fehlen. Mittlerweile zeigt sich ein anderes Bild: Die AfD-Abgeordneten fehlten einem ARD-Bericht zufolge zuletzt am häufigsten bei namentlichen Abstimmungen. Am zweithäufigsten fehlten demnach Mitglieder der FDP-Fraktion.