Spanien vor Neuwahlen - Regierungsbildung ist gescheitert

Madrid

Nachdem die Regierungsbildung in Spanien wohl erneut gescheitert ist, hat der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez zu einer erneuten Parlamentswahl und damit der vierten seit 2015 aufgerufen. Sánchez sagte am Dienstagabend im Fernsehen: „Es gibt keine Mehrheit im Parlament, die die Bildung einer Regierung erlaubt, also ist das Land nochmals zu einer Wiederholung der Wahl am 10. November aufgerufen.“

In einem Tweet schrieb er, dass sich die Spanier bereits viermal klar geäußert und entschieden hätten, mit einer Regierung unter Führung seiner Sozialistischen Arbeiterpartei voranzukommen. „Wir werden euch bitten, am 10. November noch deutlicher zu werden, damit es keine Blockaden mehr gibt.“

Los españoles y españolas ya hablaron claro en cuatro ocasiones. Eligieron avanzar con un gobierno progresista liderado por el PSOE?ref_src=twsrc%5Etfw">@ PSOE. Les pediremos que lo digan aún mas claro el 10N, para que no haya más bloqueos y España entre en una senda de estabilidad y serenidad. pic.twitter.com/mQ5LAqAI3V — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 17, 2019

Zuvor hatte König Felipe VI. am Dienstag nach zweitägigen Konsultationen mit den Chefs der im Parlament vertretenen Parteien entschieden, dass er weder Sánchez noch einem anderen Politiker einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen werde. Es gebe derzeit keinen Kandidaten, der im Parlament auf die nötige Unterstützung zählen könne, teilte das Königshaus mit.

Chef der Sozialisten fällt zweimal bei der Wahl durch

Die Sozialistische Arbeiterpartei ( PSOE) von Sánchez hatte die Wahl klar gewonnen, die absolute Mehrheit jedoch deutlich verpasst. Im Juni hatte der 47-Jährige von Felipe erstmals den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten, war aber im Juli bei zwei Parlamentsabstimmungen über seine Kandidatur gescheitert. Steht am 23. September bis Mitternacht keine Regierung, müssen die Spanier am 10. November wieder an die Urnen – so sieht es der Zeitplan laut Verfassung vor.

Die Verhandlungen, vor allem mit dem wichtigen linksalternativen Bündnis Unidas Podemos, stocken seit Monaten. Beobachter glauben, dass Sánchez auf eine Neuwahl spekuliert und hofft, das Ergebnis von April noch zu verbessern. Jedoch dürften die Gespräche in den nächsten Tagen fortgesetzt werden – viele in Spanien hoffen noch auf eine Lösung der Blockade in letzter Minute.

