Berlin

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth ( SPD), fordert wegen des Einmarschs der türkischen Armee in den Kurdengebieten Nordsyriens ein Waffenembargo gegen die Türkei.

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er: „Die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien ist inakzeptabel und muss die Bundesregierung zum Umdenken zwingen. Deutschland darf keine Waffen mehr in die Türkei exportieren, solange der Einmarsch ins Kurdengebiet fortgesetzt wird. Dieser Exportstopp darf nicht nur für Neugenehmigungen gelten. Für bereits bereits erteilte Genehmigungen muss ein Exportmoratorium in Kraft treten, ähnlich dem gegenüber Saudi-Arabien.“