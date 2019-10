Steuerzahlerbund rügt PKW-Maut als Geldverschwendung

Norbert Walter-Borjans ist ehemaliger Finanzminister von NRW und in der Stichwahl um den SPD-Vorsitz. In Hamburg hatte er für Anfang November einen Auftritt geplant - ausgerechnet bei der Linkspartei. Viele Genossen in der Hansestadt sind empört, nun rudert Walter-Borjans zurück - zumindest ein bisschen.