TV-Duell zur Europawahl 2019: Heute #tvDuell und Schlagabtausch live im ZDF

Die Europawahl 2019 rückt näher und mit ihr auch die Frage nach den konkreten Vorstellungen und Positionen der Parteien. Um die Europapolitik transparenter zu machen und sowohl Kandidaten als auch Bürger zu Wort kommen zu lassen, strahlen ARD und ZDF im Vorfeld zwei TV-Duelle aus.

Wann ist das TV-Duell zur Europawahl 2019?

Wie auch zur letzten Europawahl findet dieses Jahr abermals ein TV-Duell statt, in dem sich die Spitzenkandidaten großer europäischer Parteien gegenüber stehen. Derzeit wurden sogar schon zwei konkrete Termine mit unterschiedlichem Konzept bestätigt. Einerseits wird die Wahlarena in der ARD ein TV-Duell übertragen, andererseits wird auch das ZDF eine Debatte zeigen. Heute, am 16. Mai 2019, findet das zweite TV-Duell statt.

TV-Duell zur Europawahl : Die Termine von ARD und ZDF

• Wahlarena in der ARD: 7. Mai 2019 – 20.15 Uhr

• TV-Duell vor der Europawahl im ZDF: 16. Mai 2019 – 20.15 Uhr

TV-Duell zur Europawahl 2019 im ZDF : Liveübertragung im Fernsehen und Livestream

Ein zweites TV-Duell wird unmittelbar vor der Europawahl stattfinden, nämlich am 16. Mai 2019. Es werden abermals Manfred Weber und Frans Timmermans aufeinandertreffen. Zusätzlich zum Streitgespräch der beiden Spitzenkandidaten der größten europäischen Parteien werden im Laufe des Abends auch Vertreter der kleineren Parteien zu Wort kommen. So sehen Sie das TV-Duell im ZDF:

• TV-Duell im TV: Liveübertragung am 16. Mai 2019 um 20.15 Uhr im ZDF.

• Ab 22.15 Uhr wird die Diskussion mit „ Schlagabtausch“ weitergeführt – in dem Format kommen weitere deutsche Spitzenkandidaten von Grünen, FDP, AfD und Linken zu Wort.

• TV-Duell im Livestream: Über die ZDF-Mediathek können Sie das TV-Duell alternativ im Livestream verfolgen.

TV-Duell in der ARD : Wahlarena im TV und Livestream zur Europawahl 2019

Heute findet das erste TV-Duell zur Europawahl 2019 statt. In der Wahlarena stehen sich Manfred Weber der CSU (vertritt bei der Europawahl die EVP) und Frans Timmermans der SPD (vertritt bei der Europawahl die SPE) gegenüber. Das Konzept der Wahlarena schließt das Publikum mit ein – dieses darf konkrete Fragen an die Kandidaten stellen. So können Sie das TV-Duell heute live verfolgen oder im Nachhinein anschauen:

• Die Wahlarena im TV: Liveübertragung am 7. Mai 2019 um 20.15 Uhr in der ARD. Die Veranstaltung ist bis 21.45 Uhr angesetzt.

• Die Wahlarena im Livestream: Der ARD-Livestream ist hier kostenlos für Sie abrufbar.

