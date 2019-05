Taiwan führt die Ehe für alle ein – als erstes asiatisches Land

Taipeh

Taiwan führt als erstes Land Asiens die Ehe für alle ein. Das Parlament in Taipeh beschloss am Freitag, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen und rechtlich anderen Ehepaaren gleichgestellt werden, etwa bei Steuern, Versicherungen und dem Sorgerecht für Kinder.

Es folgte damit einem Urteil des Verfassungsgerichts von 2017, das dem Parlament zwei Jahre Zeit gegeben hatte, Gesetze für gleichgeschlechtliche Ehen zu beschließen.

Die Akzeptanz für schwule und lesbische Partnerschaften in Taiwan begann in den 1990er Jahren, als die heute regierende Fortschrittspartei sich des Themas annahm, um Taiwan in Asien als offene Gesellschaft zu propagieren. Heute ist das Land eine Demokratie mit einer lebendigen Zivilgesellschaft.

Von RND/ap/lf