Türkei und USA einigen sich auf Waffenruhe in Nordsyrien

Istanbul

Die Türkei und die USA haben sich am Donnerstagabend auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Das sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag in Ankara. Die türkischen Militäroperationen sollen für 120 Stunden unterbrochen werden, damit sich die Kurdenmilizen aus dem Grenzgebiet zurückziehen können. Die USA hätten im Laufe des Donnerstags Bestätigungen von der Kurdenmiliz YPG erhalten, dass diese sich zurückziehen werde. Falls das geschehe solle die Waffenruhe dauerhaft gelten, so Pence.

Im Falle einer dauerhaften Waffenruhe in Nordsyrien wollen die USA ihre Sanktionen gegen die Türkei wieder aufheben, erklärte Pence und betonte, vorerst würden keine weiteren Strafmaßnahmen gegen die Türkei verhängt.

RND/dpa