US-Militärflugzeug stürzt Nato-Übung in Norwegen ab

Rettungsteams suchen in Norwegen nach einem Flugzeug der US-Luftwaffe, das an einer Militärübung von Nato-Staaten teilgenommen hat. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die lokale Polizei berichtet, ist die Maschine am Freitag abgestürzt.

An Bord seien vier Marinesoldaten gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf US-Medien am Freitagabend. Ein Sprecher der US-Marine bestätigte demnach lediglich einen „Zwischenfall“, nannte aber keine weiteren Details dazu. Seinen Worten nach befand sich das Flugzeug im Rahmen der großen Verteidigungsübung „Cold Response“ in Norwegen, das eine gemeinsame Grenze mit Russland hat.

Der Hauptteil der Verteidigungsübung hatte am Montag begonnen. Das Manöver, an dem Deutschland und zahlreiche weitere Nato-Mitglieder beteiligt sind, soll am 1. April enden. Die Hauptaktivitäten sollten zunächst zu Wasser und in der Luft vor sich gehen. „Cold Response“ findet alle zwei Jahre unter winterlichen Bedingungen in Norwegen statt. Beteiligt sind rund 30.000 Soldaten aus 27 Nato-Staaten und Partnerländern, darunter jeweils Tausende Land-, See- und Luftkräfte.

