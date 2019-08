Deutschland / Welt Iran-Konflikt USA wollen offenbar Freigabe des iranischen Tankers in Gibraltar verhindern Anfang Juli haben britische Marineinfanteristen in Gibraltar den iranischen Tanker “Grace 1” festgesetzt. Die Regierung Gibraltars hat eine Freigabe beantragt, doch das wollen die USA verhindern. Deren Justizministerium will das Schiff nun beschlagnahmen.

Der Supertanker "Grace 1" liegt neben einem Polizeiboot in den Gewässern von Gibraltar. Im Streit um den in Gibraltar seit mehr als einem Monat festgesetzten iranischen Tanker haben die USA Medienberichten zufolge in letzter Sekunde eine Freigabe gestoppt. Quelle: Marcos Moreno/AP/dpa