Umfrage: Mehr Vertrauen Baerbock - Lindner und Lauterbach verlieren

Einer aktuellen Umfrage zufolge hat der Krieg in der Ukraine zu einer veränderten Wahrnehmung der Bundesregierung geführt. Vor allem Außenministerin Annalena Baerbock hat bei den Bürgerinnen und Bürgern an Profil gewonnen. Das Vertrauen in Bundesfinanzminister Christian Lindner und Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist hingegen gesunken.