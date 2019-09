Verbot von Plastiktüten: Gesetzentwurf liegt offenbar vor

Berlin

Die Bundesregierung will einem "Bild"-Bericht zufolge Tüten aus Plastik aus dem Einzelhandel verbannen. Der Zeitung liegt nach eigenen Angaben ein entsprechender Gesetzentwurf vor, wonach Plastiktüten nicht mehr erlaubt sein sollen, wenn diese mit Waren aus dem Geschäft befüllt werden. Händlern drohe bei Verstößen eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Euro.

Das Gesetz, das vom Umweltministerium zur Abstimmung an die Ressorts verschickt worden sei, könne innerhalb der ersten Jahreshälfte 2020 in Kraft treten. Dann gelte eine weitere Übergangszeit von sechs Monaten, um Restbestände abzubauen.

Eine Ausnahme bleiben dem Bericht zufolge sehr dünne Tüten, wie sie etwa an der Obsttheke verwendet werden. Ihr Verbot könnte laut dem Entwurf zu mehr Verschwendung führen. Denn Obst werde in größeren Mengen in Plastik verschweißt und vom Verbraucher häufiger weggeworfen.

RND/epd