Vestager und Weber rufen zur Wahl von der Leyens auf

Brüssel

Die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat zur Wahl Ursula von der Leyens als Kommissionschefin aufgerufen. „Starke, warme, ausbalancierte Rede“, schrieb Vestager am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. „Wählt #vonderLeyen"“.

Vestager wollte ursprünglich selbst Kommissionschefin werden, konnte aber unter den EU-Staats- und Regierungschefs und im Europaparlament keine Mehrheit sammeln. Bei der Europawahl im Mai war die Dänin für die Liberalen als Teil eines siebenköpfigen Spitzenteams angetreten. Vestager wird in der nächsten Kommission wieder vertreten sein.

EVP-Fraktionschef Manfred Weber, ebenfalls zuvor Kandidat für den Posten, appellierte an die anderen Fraktionen, für die CDU-Politikerin zu stimmen. Seine Fraktion habe die Wahl des italienischen Sozialdemokraten David-Maria Sassoli zum Parlamentspräsidenten unterstützt. Nun erwarte er, dass andere auch von der Leyen unterstützen, sagte Weber am Dienstag in Straßburg. „Gerade ich sage heute, wir müssen uns auf einander verlassen können, nur so kann Europa gelingen.“ Die EVP-Fraktion werde bei der Wahl am Dienstagabend geschlossen für die Kandidatin stimmen.

Lesen Sie auch die Pressestimmen: Rückzug als Ministerin - “ Ursula von der Leyen geht auf’s Ganze”

Die Liberalen im Europaparlament haben auch insgesamt Unterstützung für die Wahl von der Leyens signalisiert. Seine Gruppe sei bereit, sie zu wählen, wenn sie eine Erneuerung Europas versprechen könne, sagte Fraktionschef Dacian Ciolos am Dienstag in Straßburg. Er hoffe, sie werde gewählt werden, sagte Ciolos weiter.

Nach Ansicht des EU-Abgeordneten der Grünen, Sven Giegold, hat die CDU-Politikerin mit ihrer Bewerbungsrede nicht überzeugen können. Die Rede sei zwar gut gewesen, sagte Giegold am Dienstag in Straßburg. Aber er fügte hinzu: „Die Inhalte waren nicht gut genug.“ Von der Leyen sei in ihrer Rede nicht auf das Artensterben eingegangen, kritisierte Giegold. Außerdem fordere er eine neue europäische Agrarpolitik von der Kandidatin für den EU-Spitzenposten. Die Grünen hatten bereits vorab ein Nein für die Wahl von der Leyens angekündigt. Die Abstimmung ist für Dienstagabend geplant.

Sozialdemokraten wollen Entscheidung am Nachmittag fällen

Die Sozialdemokraten dagegen halten sich die Entscheidung offen. Diese solle am Nachmittag gefällt werden, sagte Fraktionschefin Iratxe Garcia Perez am Dienstag im Plenum in Straßburg. „Wir wollen keine institutionelle Krise“, sagte sie. „Aber wir wollen Garantien, dass Europa in den kommenden Jahren die nötigen Maßnahmen ergreifen kann.“ Dazu gehöre ein stärkerer Einsatz gegen Armut, und ein Fonds für eine sozial verträgliche Gestaltung des Kampfes gegen den Klimawandel.

Derweil lässt sich die rechtsnationale Fraktion im Europaparlament die Wahl von der Leyens noch offen. Die Ziele in der Klimapolitik würden immer höher gesteckt, ohne das gesagt werde, wie das zu schaffen sei, kritisierte der EKR-Co-Chef Raffaele Fitto. Auch in Sachen Migration habe von der Leyen noch keine klaren Antworten gegeben. Seine Fraktion werde erst am Dienstagnachmittag, nach der Aussprache im Parlament, entscheiden, ob sie ihre Stimmen der Kandidatin gebe, sagte Fitto.

Lesen Sie außerdem: Das sagt von der Leyen in ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament

Die Rechtsnationalen hatten in den vergangenen zwei Wochen zunächst Wohlwollen für von der Leyen signalisiert, waren dann aber wieder etwas auf Distanz gegangen. Vorab gab es bereits viel Kritik, sollte die CDU-Politikerin den Posten der EU-Kommissionspräsidentin mit Stimmen der Rechtskonservativen bekommen. Zu der Parteienfamilie mit 62 Sitzen gehören Parteien wie die rechtsnationale polnische Regierungspartei PiS.