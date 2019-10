Waffenruhe gebrochen: Weiter Kämpfe in Nordsyrien

Celyanpinar

Die von den USA und der Türkei vereinbarte Waffenruhe für die Kurdengebiete in Nordsyrien wird offenbar gebrochen. Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten am Freitag Artilleriefeuer auf die Stadt Ras al-Ain. Über dem Stadtzentrum war Rauch zu sehen. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von Kämpfen in der Stadt. In den anderen Gebieten sei es dagegen relativ ruhig.

US-Vizepräsident Mike Pence hatte am Donnerstag zusammen mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu eine fünftägige Kampfpause verkündet, die den kurdischen Kämpfern einen Rückzug aus einem etwa 30 Kilometer breiten Gebiet an der Grenze zur Türkei ermöglichen solle. Der Kommandeur der von Kurden angeführten Miliz, Maslum Abdi, sagte, sie werde die Waffenruhe befolgen.

Die Türkei war vergangene Woche in Nordostsyrien einmarschiert, nachdem die USA den Rückzug ihrer Soldaten von dort verkündet hatten. Ziel der Offensive ist es, die syrisch-kurdische Miliz YPG zu vertreiben, die dort in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem US-Militär die Terrormiliz Islamischer Staat besiegt hat. Die türkische Regierung betrachte die YPG als Terrorgruppe, weil sie Verbindungen zu kurdischen Aufständischen in der Türkei hat.

Mehr zum Thema Deal über Feuerpause zwischen USA und Türkei – mehr Fragen als Antworten

RND/AP