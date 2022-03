Warum Scholz nicht nach Kiew reisen will

Berlin

Ihr Solidaritätsbesuch im umkämpften Kiew in der vorigen Woche sorgte für Aufsehen – die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisten mit dem Zug zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um so ihre Unterstützung für den Freiheitskampf seines Landes gegen Russland zu zeigen.

Danach rief Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Kanzler Olaf Scholz (SPD) und weitere Staats- und Regierungschefs auf, es den Osteuropäern gleichzutun. Bisher ist es aber nicht dazu gekommen. Woran liegt das?

Mitten in Putins Krieg: Europäische Regierungschefs besuchen Kiew

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte umgehend seine Bereitschaft, eine solche Reise zu unternehmen, ließ aber wissen, dass sie einen wirklichen Nutzen haben müsste. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte noch am selben Abend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“: „Wenn es einen Beitrag leistet – ich würde immer fahren.“ Wenn es denn einen Beitrag leistet, wenn es denn einen Nutzen hat. Die Formulierungen offenbaren Befürchtungen.

„Ich bin nicht die Reiseplanung des Bundeskanzleramts“

Habeck sagte noch auf die Frage, ob Scholz nach Kiew fahren sollte: „Ich bin nicht die Reiseplanung des Bundeskanzleramts und kann auch nicht für Olaf Scholz sprechen.“ Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sagt dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) auf die Frage, ob es eine gute oder schlechte Idee wäre, in die Ukraine zu fahren: „Die Frage stellt sich nicht, da der Bundeskanzler eine solche Reise meines Wissens nicht plant.“

Sprechen kann für Olaf Scholz dessen Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Er sagt am Montag in der Bundespresse­konferenz auf die Frage nach den Reiseplänen des Bundeskanzlers, dass generell rechtzeitig über anstehende Auslandsreisen informiert werde. Am Montag lag keine Information vor.

Nach RND-Informationen gibt es in der Regierung eine gewisse Scheu, die so begründet wird: Was wäre die Erwartungshaltung an ein Treffen von Scholz oder Macron oder ihren Amtskollegen mit Selenskyj in Kiew? Die westlichen Staats- und Regierungschefs würden keinen Millimeter von ihrem Nein zur Nato-Unterstützung für die Ukraine abrücken können. Die Begründung dafür haben sie seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar stets mitgeliefert: Sie wollen eine Eskalation verhindern, die die Gefahr eines dritten Weltkriegs berge.

Reise würde falsche Erwartung wecken

Für Selenskyj, gegen dessen Land Moskau in aller Härte Krieg führt, ist das aber kein Trost. Bei ihm sterben Zivilistinnen und Zivilisten seit Wochen, Städte werden von Russland zerstört. Er warnt den Westen, dass Putin es nicht nur auf die Ukraine abgesehen habe.

Eine etwaige Reise von Scholz oder Macron und anderen in die umkämpfte Hauptstadt würde vermutlich die Erwartung schüren, dass es sich Nato-Partnerstaaten anders überlegen müssten – was sie nicht könnten, heißt es. Was also wäre der „Beitrag“, der „Nutzen“?

Eine wichtige Solidaritäts­bekundung, argumentieren Anhängerinnen und Anhänger der Reise von Morawiecki und seinen beiden Amtskollegen. Das würde Selenskyj aber wenig nützen, lautet ein Gegenargument. Da helfe es ihm mehr, wenn Deutschland, wie jetzt erörtert wird, fabrikneue Waffen kauft und sie an die Ukraine weiterleitet.

Von Kristina Dunz/RND