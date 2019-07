Wegen Epstein-Affäre: US-Arbeitsminister Alexander Acosta tritt zurück

Washington

Nach den schweren Missbrauchsvorwürfe gegen den Unternehmer Jeffrey Epstein tritt US-Arbeitsminister Alexander Acosta zurück. Das gab Präsident Donald Trump am Freitag bekannt. Acosta stand neben Trump und sagte, der Rücktritt sei die richtige Entscheidung.

Acosta war in Bedrängnis geraten, weil er 2008 als Staatsanwalt in Florida an einem geheimen Deal mit Epstein beteiligt war. Dadurch entging Epstein letztlich einer lebenslangen Haftstrafe wegen mutmaßlicher sexueller Vergehen an Minderjährigen.

Acosta beteuerte zuletzt, sein Büro habe in Anbetracht der damaligen Umstände sein Bestes getan. Er habe damals als Bundesstaatsanwalt des südlichen Bezirks von Florida verhindern wollen, dass Epstein völlig ungestraft davonkomme.

Von RND/AP/eti