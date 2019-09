Wegen Lautenschläger-Rückzug: Union poltert gegen Draghi

Berlin

Als Konsequenz aus dem Rückzug von Sabine Lautenschläger aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank verlangt die Union eine Untersuchung der internen Verhältnisse bei der EZB.

„Ich dauere sehr, dass mit Frau Lautenschläger eine dezidierte Vertreterin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik das EZB-Direktorium vorzeitig verlässt. Ihr Rücktritt ist ein Alarmsignal“, sagte Hans Michelbach ( CSU), Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss des Bundestag, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Angesichts von Stimmen aus der EZB, wonach der scheidende EZB-Präsident Draghi einen Zermürbungskurs gegen Frau Lautenschläger wegen deren Festhalten an den Grundsätzen des Euro-Stabilitätspaktes gefahren haben soll, ist eine genaue Untersuchung der internen Verhältnisse in der EZB dringend erforderlich.“

" EZB fördert Reformverweigerung in hochverschuldeten Eurozonen-Staaten"

Michelbach sagte, es sei „selbstverständlich“, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU auch weiterhin im EZB-Direktorium vertreten sein müsse: „Die Bundesregierung muss rasch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger nominieren.“ Der CSU-Politiker forderte eine fundamentale Kurskorrektur der EZB-Geldpolitik. „Unter Draghi ist die EZB von ihrem Kurs als Hüterin der Stabilität abgekommen und auf die Abwege der verbotenen Staatsfinanzierung und der Fütterung von Spekulanten mit billigem Geld geraten. Sie fördert damit Reformverweigerung in hochverschuldeten Eurozonen-Staaten und provoziert Börsen- und Immobilienblasen“, so Michelbach weiter. „Leidtragende dieses verfehlten Kurses sind all jene, die privat vorsorgen.“

Mehr zum Thema: Draghis Niedrigzinsen sind kein Teufelszeug - so profitieren wir von ihnen

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber sagte dem RND, auf Dauer könne die Europäische Zentralbank nicht Zinspolitik gegen die größte Volkswirtschaft auf dem Kontinent machen. „Es ist völlig klar, dass Deutschland eine Sitz im EZB-Direktorium zusteht“, so Ferber weiter. Der Kandidat oder die Kandidat werde von Europaparlament angehört werden müssen.

Lesen Sie mehr: Zermürbt vom “System Draghi”: Deutsche Direktorin gibt Posten in EZB-Führung auf

Von Rasmus Buchsteiner/RND