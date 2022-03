Zehntausende Teilnehmer bei Klimastreiks in ganz Deutschland

Berlin

Zehntausende Menschen haben am Freitag in Berlin und ganz Deutschland beim Klimastreik von „Fridays for Future“ entschiedenere Maßnahmen für ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern gefordert. An einer Kundgebung sowie einer Demonstration in Berlin beteiligten sich laut Veranstaltern und Polizei rund 10.000 Menschen.

„Wir streiken heute für Klimagerechtigkeit und Frieden, denn der Krieg zeigt, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern unsere Lebensgrundlage zerstört und Kriege befeuert“, sagte die Sprecherin der Bewegung, Carla Reemtsma, dem Evangelischen Pressedienst.

Forderung nach Ende der Nutzung von Öl und Gas

Die Antwort auf das russische Vorgehen in der Ukraine dürfe nicht die Schaffung neuer Abhängigkeiten von anderen autokratischen Regimen sein. Wichtig sei ein Ende der Nutzung von Öl und Gas. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vor wenigen Tagen in Katar über Gaslieferungen verhandelt.

Auch in Niedersachsen und Bremen gab es Demonstrationen der Klimaschutzbewegung. Allein in Bremen waren es am Freitag rund 3200 Menschen, darunter viele Schüler und Schulklassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Demonstration sei friedlich und relativ entspannt verlaufen. In Hannover zählte die Polizei rund 1400 Demonstranten, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Sprecherin von Fridays for Future sprach sogar von rund 4700 Menschen, die an der Demonstration teilnahmen. In Osterholz und Nienburg waren es je rund 300 Menschen.

Klimaproteste waren weltweit und auch in vielen deutschen Städten unter dem Motto #PeopleNotProfit geplant. Niedersachsenweit gab es eine ganze Reihe von Aktionen und Demos, darunter auch etwa in Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Osnabrück, Lingen, Wolfenbüttel und Hildesheim.

Aktivisten sagten Auftritt einer Musikerin ab

In der niedersächsischen Landeshauptstadt hatte es heftigen Wirbel um einen Auftritt der Sängerin Ronja Maltzahn gegeben. Die Klimaschützer hatten den geplanten Auftritt der Musikerin abgesagt, weil sie sich als weiße Frau mit Dreadlocks ein Widerstandssymbol schwarzer Menschen angeeignet habe, ohne sich mit der Geschichte oder dem kollektiven Trauma der Unterdrückung auseinandersetzen zu müssen. Maltzahn bezeichnete die Absage in einem Video als „sehr schade“ und verwies auf den multikulturellen Hintergrund ihrer Band.

Zum weltweiten Klimastreik der Bewegung „Fridays for Future“ waren am Freitag in rund 300 deutschen Städten Aktionen geplant. Bei den weltweit rund 1000 geplanten Klimastreiks wollten Aktivistinnen und Aktivisten erneut ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern fordern.

RND/epd/dpa