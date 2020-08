Hannover

Diese Wahrheit ist an Zynismus kaum zu übertreffen. Aber die sieben Schüsse in den Rücken des 29-jährigen Schwarzen Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin, am vergangenen Sonntag kommen US-Präsident Donald Trump im Kampf um seine Wiederwahl gerade recht. Sie geben ihm die Hoffnung, dass das leidige Corona-Thema, bei dem er hoffnungslos versagt hat, im Wahlkampf überlagert werden könnte von einem, das ihm eher in die Karten spielt: einer Debatte um die Sicherheit in Amerikas Städten – und Vorstädten.

Dass sich für Trump beim erneuten Aufflammen der Unruhen vor allem in den für seine Wiederwahl entscheidenden Handvoll Bundesstaaten echte Wählerpotenziale auftun, liegt nicht nur daran, dass der Präsident kein Problem damit hat, das Thema mit allen Mitteln auszuschlachten. Es liegt nicht nur an einem strukturellen Rassismus, den es in den USA zweifelsohne gibt. Es liegt auch daran, dass die Demokraten, für die Joe Biden das Weiße Haus erobern will, bei dem Thema selbst überaus schlecht aussehen.

Anzeige

Nicht nur Geschrei und Lügen bei den Republikanern

Denn überlagert vom Geschrei und den Lügen der Trump-Familie haben die Republikaner auf ihrem Parteitag durchaus auch ein paar Punkte gemacht. Etwa mit der jungen Schwarzen Kimberly Klacik, die fürs Repräsentantenhaus kandidiert. Klacik kommt aus Baltimore, Maryland, das seit 53 Jahren demokratisch regiert wird. Sie zählt gern die gruseligen Sozialdaten der Stadt auf: eine der fünf gefährlichsten Städte des Landes, Mordrate zehnmal so hoch wie im Bundesschnitt, Armutsrate bei mehr als 20 Prozent. Besonders betroffen: Schwarze, die 60 Prozent der Einwohner ausmachen. Klaciks Fazit: „Die Demokraten haben die Schwarzen im Stich gelassen.“ Und Baltimore ist nur ein Beispiel.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Proteste, die nach den Schüssen gegen Blake wieder aufflammen, sind berechtigt und wichtig. Klar ist dabei indes: Die Frage, wie diese Proteste verlaufen und wie die Parteien reagieren kann entscheidend für die Frage sein, wer die USA in Zukunft regiert. Zum Beispiel: Während die Bilder von Straßenschlachten über die US-amerikanischen Bildschirme flackern, diskutieren die Demokraten seit Wochen über das sogenannte Defunding. Der Begriff beschreibt das Umschichten von Mitteln für die Polizei in präventive Sozialarbeit bis hin zur kompletten Auflösung von Polizeieinheiten. Die Polizei abschaffen, während Minneapolis brennt? Eine schönere Vorlage kann Trump kaum bekommen. Diese Diskussion muss Biden dringend einfangen.

Nur moralische Überlegenheit wird den Wählern nicht reichen

Beim Parteitag der Demokraten indes spielte all das kaum eine Rolle. Hier ging es fast nur darum, die moralische Überlegenheit Bidens gegenüber einem narzisstischen, rassistischen, inkompetenten Gegner herauszustellen. Alles richtig. Aber es könnte den Wählern zu wenig sein.

Von Felix Harbart