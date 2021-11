Hannover

Tierschützer sind empört: Das Land Niedersachsen bekommt ein neues Jagdgesetz – aber der umstrittene Paragraf 29 soll nicht geändert werden. Es geht darin um den Jagdschutz. Danach dürfen Jägerinnen und Jäger streunende Katzen töten, wenn diese sich weiter als 300 Meter vom nächsten Wohnhaus entfernen.

Tierschützer halten Jagdschutz für veraltet

Dieter Ruhnke, Vorsitzender des Landestierschutzverbands, hält diesen Punkt für veraltet. „Der Passus steht bereits seit 1850 im Jagdgesetz“, sagt Ruhnke und erklärt, dass man damals die unkontrollierte Vermehrung von entlaufenen Katzen verhindern wollte. Heutzutage rechtfertigen Befürworter die Maßnahme oftmals als Schutz für Singvögel, auf die Katzen Jagd machen.

Eigentlich soll das Jagdgesetz die Interessen von Jagd, Tier- und Naturschutz ausgleichen. Es gibt vor, wann, wo, wie und was Jäger und Jägerinnen jagen dürfen. Hierzulande ergänzt das Niedersächsische Jagdgesetz vom 30. Oktober 2011 das Bundesjagdgesetz.

Allerdings gibt es inzwischen eine andere Möglichkeit als die Jagd – also den Abschuss oder das Einfangen –, um Katzen Einhalt zu gebieten. Tierschützer wollen lieber auf Kastration beziehungsweise Sterilisation setzen. Insbesondere Kater verringern ihre Streifgebiete, sobald sie keinen Drang zur Fortpflanzung mehr haben. Bisher gibt es allerdings keine landesweite Kastrationspflicht für Freigänger – das sind Katzen und Kater, die nach draußen dürfen. So eine Pflicht wäre Sache der Kommunen.

Niedersachsen soll mehr in die Kastration von Streunern investieren

Was das Land bietet, sind Kastrationsprogramme für herrenlose Katzen. Geht es nach Miriam Staudte, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, müssten diese ausgebaut werden. Die Landesregierung spare hier jedoch massiv Geld ein. „Im aktuellen Haushalt sind für diese Position 150.000 Euro weniger veranschlagt als letztes Jahr. Der Abschuss ist aus Sicht von CDU und SPD schlicht günstiger als eine tierschutzgerechte Alternative“, wirft die Politikerin der Regierung vor.

Was Hauskatzen betrifft, so liegt die Verantwortung bei den Besitzern und Besitzerinnen. Sie sollen dafür sorgen, dass ihre Haustiere nicht in Wald und Feld umherstreunen, fordert der CDU-Abgeordnete und Präsident der Landesjägerschaft Helmut Dammann-Tamke. Er sieht gerade in einer Registrierungspflicht einen Vorteil: Wenn Jäger gechippte Streuner einfangen, können die Tiere ihrem Besitzer zurückgegeben werden. Ein positiver Nebeneffekt: Besitzer, die ihre Katze als „Fundsache“ beim Tierarzt oder im Tierheim abholen, müssen den Geldbeutel zücken. Bevor jemand regelmäßig die Kosten für den Fortpflanzungsdrang seiner Mieze trägt, investiert er dem CDU-Politiker zufolge vielleicht doch in eine Kastration oder Sterilisation und schützt dadurch sowohl das eigene Haustier als auch Wildtiere, denen Katzen auf ihren ausgedehnten Streifzügen nachstellen könnten.

Streuner oder Hauskatze? Jäger erkennen den Unterschied

„Jäger erkennen, ob sie eine Hauskatze vor sich haben, die ihr Futter zu Hause bekommt, oder ein verwildertes, hungriges Tier“, ist sich Karin Logemann, die Agrarpolitische Sprecherin der SPD, sicher. „Es liegt nicht im Interesse der Jäger, Haustiere zu töten“, sagt sie. Deren Auftrag sei es, das Wild zu hegen.

Genau so steht es im Jagdgesetz. Hegen, das bedeutet pflegen und schützen. Ob Jagdberechtigte dafür weiterhin die Erlaubnis brauchen, Katzen zu töten, da will sich die SPD-Politikerin noch nicht festlegen. Grünen-Politikerin Miriam Staudte schon: Wie auch Tierschützer Ruhnke hält ihre Fraktion den Jagdschutz für veraltet und nicht Tierschutz-konform.

In den kommenden Anhörungen werden Fachleute das Für und Wider in Bezug auf das Katzen-Problem darlegen. „Möglicherweise ist die Lösung nicht nur Aufgabe des Jagdgesetzes. Dann brauchen wir mehrere Bausteine“, sagt Logemann und denkt dabei an eine mögliche Kastrations- und Registrierungspflicht für Freigänger.

Sollen Wolf und Goldschakal unter das Jagdrecht fallen?

Neben dem Jagdschutz geht es in den Verhandlungen um Nachtzieltechnik, ungeprüfte Totschlagfallen und darum, ob der Wolf und sein kleinerer Verwandter, der Goldschakal, in das Jagdrecht aufgenommen werden sollten. Insbesondere Nutztierhalter erhoffen sich einen besseren Schutz für ihre Weidetiere, wenn der Wolf als jagdbar gilt.

In Niedersachsen gab es im Oktober 2021 dem Wolfsmonitoring zufolge 39 Wolfsrudel, ein Wolfspaar und drei Einzelwölfe. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Artenschutz und Landwirtschaft: Wolf würde zum Doppelrechtler

Die Grünen halten das für „planlosen Aktionismus“. Schließlich ändere die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht nichts an dem bundesrechtlichen Schutzstatus des Tiers. Der Wolf würde eine ganzjährige Schonzeit haben, dürfte also nur in Ausnahmefällen getötet werden. Die Abläufe bei solchen Abschüssen von „Problemwölfen“ würden allerdings noch komplizierter werden, warnt die Grünen-Politikerin: Der Wolf fällt dann nämlich unter die Zuständigkeit von zwei Ressorts, dem Artenschutzressort, das zum Umweltministerium gehört, und dem Jagdressort im Agrarministerium. Eine wirksamere Hilfe für die Landwirte sei mehr Unterstützung beim Bau von Schutzzäunen.

Einen anderen Schluss zieht CDU-Mann Dammann-Tamke: Er sieht in der Doppelzuständigkeit einen doppelten Schutz für den Wolf: Bevor ein Problemwolf zum Abschuss freigegeben wird, müssten dem fortan beide Ministerien zustimmen.

Wie viel Schaden richten Wölfe in Niedersachsen eigentlich an? Im Monitoringjahr 2019/2020 hat das Land 317 Übergriffe auf Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Gatterwild dokumentiert; das waren 17,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei 242 Fällen hat das Wolfsbüro den Wolf als Verursacher bestätigt. 39 Wolfsrudel, ein Wolfspaar und drei Einzelwölfe sind in Niedersachsen erfasst. Zum Goldschakal, wie der Wolf ein Allesfresser, gibt es nicht so genaue Daten. Darum fordern Experten, dass das Wolfsmonitoring die Population ebenfalls überwacht.

Gefahren im Verkehr: Züge und Autos

Im dichtbesiedelten Deutschland sind Wölfe und Goldschakale allerdings nicht immer Täter, sondern können selbst Opfer werden, zum Beispiel im Straßen- und Schienenverkehr. „Der Wolf bringt Menschen nicht mit Fahrzeugen in Verbindung“, erklärte Wolfsberater Matthias Vogelsang, nachdem im Februar ein Exemplar am helllichten Tag durch den Landkreis Hildesheim strolchte und für Aufregung sorgte. Erst, wenn aus Fahrzeugen Menschen aussteigen, nehmen die Beutegreifer Reißaus, sagt der Experte. Aus diesem Grund kann es zu Zusammenstößen kommen.

Liegt ein angefahrener Wolf im Straßengraben, wird es Dammann-Tamke zufolge einfacher, ihn zu töten, wenn er im Jagdrecht gelistet ist: Ist kein Amtsveterinär oder Tierarzt erreichbar, kann die Polizei gemeinsam mit einem Jagdberechtigten entscheiden, ob das Tier Chance auf Heilung hat. Sieht es nicht danach aus, darf ein Jäger oder eine Jägerin den verletzten Wolf erlösen. Jagdmunition hat laut Dammann-Tamke den Vorteil, dass sie darauf ausgelegt ist, zu töten. Anders als Polizeimunition zerlege sie sich nach dem Einschuss und führe so eher zu tödlichen Verletzungen. Das Leiden des Tiers wäre also schneller beendet.

Warnung vor politischem Schnellschuss

Wann das neue Jagdgesetz in Kraft tritt, steht noch nicht fest. Dammann-Tamke hofft, dass es zu Beginn des nächsten Jagdjahrs, also am 1. April 2022, so weit sein wird. Staudte hält dieses Ziel für ambitioniert, aber machbar. Sie warnt allerdings vor einem politischen Schnellschuss: „Wichtiger wäre ein inhaltlich und rechtlich sorgfältig erarbeitetes Gesetz.“

Von Katharina Franz