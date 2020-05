Kommentar zum Tag der Arbeit: Das war nichts

Hannover

War da was? Der 1. Mai war vieles in diesem Jahr – eine Gelegenheit zur Flucht aus dem Corona-Nachrichtenstrom, ein Ausflugstag im bescheidenen Stil früherer Jahre oder einfach eine Gelegenheit, an bessere Zeiten zu denken. Ein „Tag der Arbeit“ aber war er kaum. Die Idee der Gewerkschaftsprofis, ihre ritualisierten Kundgebungen ins Netz zu verlagern, war gut gemeint. Markige Worte aber sind auf dem Smartphone ebenso zweite Wahl wie eine Mai-Demo ohne Bratwurst, Bier und ein klares Bild vom Gegner. Gefehlt hat das Trillerpfeifen-Ritual nicht jedem. Seltsam aber ist, wie wenig an seine Stelle tritt.

Ist die Rede vom „New Work“ nicht zynisch?

Dabei ist es hohe Zeit, darüber zu reden, wie die Arbeit bei uns künftig organisiert sein kann. Aktuell schälen sich grob zwei Lager heraus. Die einen setzen mit Macht darauf, die etablierten industriellen Prozesse so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können. Das gilt von Volkswagen bis zu Versicherungen oder der Tourismuswirtschaft. Andere sagen: Genau jetzt ist die Zeit, diese Form von Arbeit zu überwinden. Sie setzen auf extreme Digitalisierung, die weitgehende Abkehr vom Präsenzprinzip und vor allem kürzere Arbeitszeiten. „New Work“ heißt das dann.

Man kann eine solche Diskussion angesichts von zehn Millionen Menschen in Kurzarbeit zynisch finden. Denn „Kurzarbeit“ ist im Kern nichts anderes als „Arbeitslosigkeit light“. Corona hat die Arbeitsplätze dieser Menschen zuweilen über Nacht überflüssig gemacht – und derzeit sorgt ein kluges System sozialer Sicherung dafür, dass sie nicht auf der Straße landen. Mancher hat trotzdem die vielleicht sogar berechtigte Sorge, dass es mit der Rückkehr nichts mehr wird. Weil der Arbeitgeber aufgeben muss – oder ihm auffällt, dass es hier oder da auch so geht. Und da reden andere von „New Work“ oder davon, dass sie die Arbeit nicht über ihr Leben bestimmen lassen wollen? Mancher wäre wohl froh, wenn es bald wieder so käme.

Die Pause bietet eine Chance

Dennoch: Die erzwungene Zäsur dieser Wochen und Monate könnte auch die Chance bieten, angesichts leerer Büros, Industriehallen oder Lehrerzimmer einmal darüber nachzudenken, ob wirklich alles wieder so werden muss wie bisher. Ob etwa kluge Digitalisierung nicht doch Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugleich steigern kann. Oder ob Gehalts- und Arbeitszeitmodelle samt starrer Mantel- und Flächentarife noch zu aktuellen Familiensituationen passen. Es ist jetzt nicht die Zeit für Träume über den „Sechs-Stunden-Tag“ oder was da sonst noch so unter „New Work“ einsortiert wird. Aber wer jetzt in der Krise einen Schritt weiter denkt, ist möglicherweise am Ende wieder vorn dabei.

Von Hendrik Brandt