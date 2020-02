Hannover

Angesichts zunehmender Hasskriminalität schlagen die Grünen im Landtag einen 10-Punkte-Plan „für eine wehrhafte Demokratie“ vor. Zu ihm zählen ein besserer Schutz der persönlichen Daten durch die Kommunen, bei denen Bürger eine Auskunftssperre verlangen dürfen. Auch sollen die Kommunen Daten von Bürgern im Regelfall nur noch mit Zustimmung der Betroffenen herausgeben können. „Wir müssen das private Umfeld von Bürgern, die sich engagieren, besser schützen“, sagte Grünen-Noch-Fraktionsvorsitzende Anja Piel und wies auf Bedrohungen von Kommunalpolitikern hin.

Bereits vor Hanau entstanden

Fraktionsgeschäftsführer Helge Limburg betonte, dass der 10-Punkte-Plan keine Reaktion auf den Terrorakt in Hanau sondern vorher entstanden sei, auch als Reaktion auf zahlreiche Ereignisse in Niedersachsen in den vergangenen Monaten.

Daten von Kommunalpolitikern müssten besser geschützt werden, etwa indem auf den Wahlzetteln künftig keine Wohnanschriften von Bewerbern veröffentlicht sondern nur noch die Wohngemeinde genannt werden sollten.

Zugang zu Waffen einschränken

Ferner wollen die Grünen den Zugang zu Waffen einschränken. Der Privatbesitz von halbautomatischen Waffen sollte in Deutschland ganz untersagt werden. Die Schwellen für den Entzug einer Waffenerlaubnis müsse über eine Landesregelung oder ein Bundesgesetz herabgesetzt werden. Die Grünen wollen ihre Forderungen im Landtag in mehreren Entschließungsanträgen einbringen.

Von Michael B. Berger