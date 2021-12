Hannover

Vermutlich kein Gericht in Niedersachsen hat das Leben der Menschen in der Pandemie so sehr bestimmt wie der 13. Senat des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts (OVG). Drei Richter sind in erster und zugleich letzter Instanz für sämtliche Eilverfahren zuständig, in denen es um die Rechtmäßigkeit der Corona-Verordnungen der Landesregierung geht.

Die Belastung ist hoch. 300 solche Verfahren sind beim 13. Senat in knapp zwei Jahren eingegangen, dazu rund 300 weitere, in denen das Gericht zweite Instanz bei Beschwerden gegen Entscheidungen von Verwaltungsgerichten ist. Über dem 13. Senat des OVG kommt in der Pandemie nur noch der blaue Himmel, wie Juristen sagen.

Gleichzeitig ist wohl keine Rechtsprechung in jüngster Zeit so heftig kritisiert worden wie die der drei Lüneburger Richter. Insbesondere der Beschluss, mit dem der Senat Mitte Dezember die 2G-Regel im Einzelhandel und damit den Ausschluss von Ungeimpften kippte, sorgt immer noch für Diskussionen. Der jüngste Beitrag dazu stammt von dem Arzt Frank Ulrich Montgomery.

Montgomery: „Kleine Richterlein“ am OVG Lüneburg

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds hat die drei Juristen am 13. Senat am Montag als „kleine Richterlein“ bezeichnet – eine Unverschämtheit. Er stoße sich daran, dass diese „sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen 2G im Einzelhandel kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten“, hatte Montgomery der Zeitung „Die Welt“ gesagt. Die Gesundheit sei in der Pandemie wichtiger als die Freiheitsrechte.

Tatsächlich ist die 2G-Entscheidung auch von Juristen kritisiert worden. Das Gericht habe sich Kompetenzen angemaßt, die ihm nicht zustehen. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seinem Ärger Luft verschafft, indem er ankündigte, die Landesregierung werde bei nächster Gelegenheit eine Anhörung von Corona-Experten zur Gefährlichkeit der Lage beantragen. Dass eine solche Anhörung im Eilverfahren nicht vorgesehen ist und die Weihnachtsruhe auch ohne Anhörung bestätigt wurde – geschenkt. Die Botschaft dürfte angekommen sein.

Buschmann und Havliza an der Seite der OVG-Richter

Anders als Montgomery kamen die meisten Kritiker ohne plumpe Richterschelte aus. Das hat jetzt sogar den neuen Bundesjustizminister Marco Buschmann auf den Plan gerufen. Bei Twitter schrieb der FDP-Politiker: „Deutschland kann stolz sein auf seine hervorragend qualifizierte und unabhängige Richterschaft.“ Richter verdienten Respekt – „und zwar unabhängig davon, ob dem Betrachter jede Entscheidung gefällt“.

„Unabhängig davon, ob dem Betrachter jede Entscheidung gefällt“: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) fordert von Montgomery mehr Respekt. Quelle: Kay Nietfeld/dpa (Archiv)

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sagte, die Äußerung von Montgomery sei „respektlos“, er habe sich „im Ton vergriffen“. Dass Gerichte politische Entscheidungen kippten, gehöre zum Fundament der Gewaltenteilung. „Diese Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist keine Anmaßung, sondern die Kernaufgabe unserer hoch qualifizierten Verwaltungsrichter.“ Das sind versöhnliche Worte zum Abschluss: Um die Last besser zu verteilen, ist vom kommenden Jahr an ein anderer Senat des OVG für Corona zuständig.

Von Karl Doeleke