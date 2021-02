Hannover

Nein, einen Festakt wird es natürlich nicht geben in diesen virenlastigen Zeiten. Auch auf eine Familienfeier mit seinen zwei Söhnen und deren Angehörigen verzichtet Niedersachsens ehemaliger Wirtschaftsminister Walter Hirche, der an diesem Sonnabend in Hannover seinen 80. Geburtstag begeht. Das Feiern wird irgendwann nachgeholt. „Aber ich fühle mich durch Corona nicht besonders beeinträchtigt“, meint der Freidemokrat. „Ich kann immerhin als Einzelner ein befreundetes Ehepaar besuchen“, sagt Hirche am Telefon.

Konferenz für Nachhaltigkeit geplant

Als er 68 wurde, hat der gebürtige Leipziger das Wirtschaftsministerium in Hannover verlassen, in dem er zweimal Hausherr war – und ist später auch nicht mehr heimlich um das Wangenheim-Palais in Hannover geschlichen, weil er mit seinem Ruhestand nichts anfangen konnte. Stattdessen baute Hirche – der nicht nur in Niedersachsen als Wirtschaftsminister aktiv war, sondern nach der deutschen Vereinigung in dieser Funktion auch in Brandenburg – sein Hobby zu einer nachhaltigen Beschäftigung aus: Er engagierte sich für die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, die Unesco. Zunächst war er deren deutscher Präsident, später maßgeblicher Berater. Derzeit bereitet Hirche eine Weltkonferenz für nachhaltige Entwicklung und Bildung in Berlin vor. Sie wird im Mai stattfinden – „virtuell und mit 2000 Teilnehmern“.

Erfinder des Führerscheins mit 17

Die Pandemie, sagt Hirche, werde vorübergehen. Als Historiker interessierten ihn wesentlich stärker die strukturellen Zusammenhänge – etwa die des Klimawandels, den er für wesentlich bedrohlicher für die Weltentwicklung halte. Leider reagiere die Politik immer stärker und schneller auf das Vorfindliche, auf das gerade Aktuelle, sagt der FDP-Ehrenvorsitzende, der auch in seiner aktiven Zeit stets den Blick über den niedersächsischen Tellerrand gewagt hat. Als er in Niedersachsen den Führerschein mit 17, das begleitete Fahren einführte, haben manche gespottet. Jetzt ist dieses Angebot gut erprobt in ganz Deutschland.

FDP ist „durch das tiefste Tal hin durch“

Und seine Partei, die FDP? Sie sei auf Bundesebene „durch das tiefste Tal hindurch“ und erhole sich, meint Hirche, der stets zu den nachdenklichen Freidemokraten zählte und für einen eher empathischen Liberalismus warb. „Nicht Effizienz ist das letztlich Entscheidende“, sagt er, „sondern das Motiv dahinter.“ Heute würde man so etwas wohl „Narrativ“ nennen, sagt er. Und wirkt dabei vergnügt am Telefon.

