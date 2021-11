Hannover

Vor dem Niedersächsischen Staatsgerichtshof in Bückeburg wird am Mittwoch eine Frage verhandelt, die Natur- und Umweltschützer besonders interessiert: Wie transparent muss die Landesregierung bei der Genehmigung von Abschüssen von problematischen Wölfen sein? Eingereicht haben die Klage die Grünen um ihren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Christian Meyer. Er wirft Umweltminister Olaf Lies (SPD) vor, die Abschussgenehmigungen „zu einem Staatsgeheimnis“ zu machen: „Gerade die Geheimniskrämerei schadet der Diskussion um das höchst umstrittene Thema der Wolfsabschüsse“, sagt Meyer.

Landesregierung verweigerte die Auskunft

Welche Abschussgenehmigungen für Wölfe bestehen in Niedersachsen? Das wollten die Grünen im Februar 2021 mit einer Landtagsanfrage wissen. Doch die rot-schwarze Landesregierung verweigerte die Auskunft und benannte lediglich bereits erloschene Genehmigungen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Meyer wirft daher der Regierungskoalition von SPD und CDU jetzt vor, mit Wolfsabschüssen „bei Nacht und Nebel“ eine juristische Überprüfung der Abschussgenehmigungen zu verhindern. „Ist der Wolf erst tot, erlischt die Genehmigung und kann nicht mehr beklagt werden.“ Bislang seien in Niedersachsen mindestens zehn Wölfe zum Abschuss freigegeben worden. Kein einziger der gesuchten Leitwölfe wurde dabei entnommen, jedoch habe es vier Fehlabschüsse gegeben, beklagen die Grünen.

Anstatt der vermeintlichen Problemwölfe habe man in den Regionen Herzlake, Ebstorf, Rodewald und Burgdorf jeweils Jungtiere getötet, die im falschen Moment den Jägern vor die Flinte gelaufen seien, heißt es von den Grünen. Sie weisen darauf hin, dass die EU die niedersächsische Wolfsverordnung prüfe. Zudem schaue sie sich an, inwieweit die erteilten Abschussgenehmigungen mit dem EU-Naturschutzrecht vereinbar seien. Der Abschuss eines Wolfes könne laut den Grünen im Landtag nur Ultima Ratio sein. „Mit unserer Anfrage wollten wir allerdings nicht wissen, welcher Jäger geschossen hat, sondern nur Klarheit in der Sache“, sagt Meyer. Mit angeblichen Aktionen von sogenannten Wolfsschützern habe das nichts zu tun.

Ministerium will Beteiligte schützen

Das Umweltministerium argumentiert, dass eine Fülle von Personen mit den Ausnahmegenehmigungen zu tun hätten – von den Weidetierhaltern, Behördenmitarbeitern bis hin zu den Jägern. „Diese Personen haben es nicht nur verdient geschützt zu werden, sondern wir sind unserer Auffassung nach sogar durch die Bindung an die Grundrechte verpflichtet, sie zu schützen.“

Doch im Laufe der vergangenen Jahre seien immer wieder Vorfälle bekannt geworden, in denen die am Vollzug beteiligten Personen bedroht oder beleidigt worden seien, heißt es aus dem Ministerium. Auch seien Waldwege mit Schrauben präpariert worden oder Hochsitze in Flammen aufgegangen. „Das können und wollen wir nicht tolerieren.“ Deshalb habe man auf die Anfrage nicht detailliert geantwortet.

Von Michael B. Berger