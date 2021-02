Hannover

Wegen der immer noch geringen Liefermengen von Corona-Impfstoff versuchen offenbar immer häufiger Menschen, sich bei den Impfungen vorzudrängeln. Die niedersächsische Landesregierung zeigte sich am Freitag verärgert über Vorfälle wie zuletzt beim Klinikum Region Hannover und drohte mit Sanktionen.

Es sei „verwerflich und unsolidarisch“, wenn sich Menschen vordrängelten, die nicht zur ersten Priorisierungsgruppe gehörten, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Wer in Krankenhäusern nicht an Patienten arbeite, sondern irgendwo in der Verwaltung, habe kein Recht, jetzt geimpft zu werden, betonte Pörksen. „Wenn sich das zu einem größeren Problem auswachsen sollte, dann muss man eventuell auch mit dem Bund darüber reden, ob man das entsprechend sanktioniert.“

Ärger über Klinikmanager

Damit bezieht sich die Landesregierung auf einen Fall im Klinikum Region Hannover (KRH). Zwei Klinikmanager nutzten die hausinternen Impfungen, obwohl sie keinen Kontakt zu Patienten hatten. Das Klinikum sprach von einem „Einordnungsfehler“ und kündigte Konsequenzen für die leitenden Angestellten an.

Aus der Regionspolitik hagelt es Kritik. „Gerade wenn der Impfstoff begrenzt ist und viele Menschen geimpft werden wollen, muss man von Führungskräften erwarten, dass sie sensibel entscheiden, wer die Möglichkeit erhält, sich impfen zu lassen“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Entsetzen herrscht auch bei den Regionsfraktionen. „Das ist ein unglaublicher Vorgang. Wir erwarten, dass KRH-Manager wissen, wie die Impfprioritäten aussehen“, sagt SPD-Regionsfraktionschefin Silke Gardlo. Ihr Kollege von der CDU, Bernward Schlossarek, erwartet eine „lückenlose Aufklärung“ darüber, ob es sich um Einzelfälle handele.

Kreise klagen über Impftourismus

Das Land hoffe, dass die „öffentliche Missbilligung“ eine Wirkung haben und die Menschen davon abhalten werde, sich irgendwie Impfstoff zu beschaffen, sagte Pörksen. Die Impfreihenfolge ist in einer Bundesverordnung festgelegt. Höchste Priorität haben über 80-Jährige sowie Pflegekräfte und medizinisches Personal.

Mehrere Landkreise in Niedersachsen hatten zuvor ihren Ärger über Impftouristen geäußert. So war am Donnerstag der Fall eines Mannes aus Nordrhein-Westfalen bekannt geworden, der sich im Heidekreis impfen lassen wollte. Auch innerhalb Niedersachsens gibt es demnach einen solchen Impftourismus.

Probleme auch bei Astrazeneca

Unterdessen rief Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder dazu auf, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca, der ab diesem Sonnabend geliefert werden soll, ohne Rückstellungen für die Zweitdosis an die priorisierten Gruppen zu verabreichen. Wegen „der weiter bestehenden Knappheit an Impfstoffen bei gleichzeitig hohem Bedarf“ empfehle er, die für den 6., 12. und 19. Februar angekündigten Impfdosen „vollständig und ohne Rückstellungen für die Zweitimpfungen zu verimpfen“, heißt es in einem Schreiben von Spahn an die Länder.

Niedersachsen will den Impfstoff von Astrazeneca ohne Rückstellungen impfen, rechnet für die kommende Woche aber nur mit 33.600 Impfdosen. Die Zahlen seien wieder nach unten korrigiert worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm. Auch mit dem Impfstoff von Astrazeneca sollen wegen der geringen Mengen zunächst nur Personen mit der höchsten Priorität (hier bis 65 Jahre) geimpft werden.

Von Marco Seng und Andreas Schinkel