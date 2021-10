Hannover

In der Debatte um die tatsächliche Impfquote und das mögliche Ende aller Corona-Beschränkungen hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die Ärzteschaft aufgefordert, die durchgeführten Corona-Impfungen täglich an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu melden. Die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes mache die klare Vorgabe, dass Impfungen täglich zu melden seien, sagte Behrens der HAZ.

Das RKI hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass in Deutschland vermutlich schon deutlich mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind als in der Meldestatistik erfasst. Die Impfquote sei laut einer Umfrage etwa fünf Prozentpunkte höher als nach offiziellen Meldungen der Impfstellen. Ursache für die Differenz sind demnach vor allem Meldeverzögerungen bei niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten.

„Die Impfquote entscheidet darüber, ob und wie sich das Virus ausbreitet“, sagte Behrens. Sie sei eine wichtige Kennzahl, wenn es um infektionsschützende Maßnahmen gehe. „Deswegen ist es wichtig, dass die Quote so genau wie möglich ist und alle impfenden Stellen regelmäßig die Daten ans RKI melden.“ Behrens appellierte an alle Ärztinnen und Ärzte: „Leiten Sie bitte regelmäßig Ihre Impfdaten an das RKI weiter.“

FDP fordert Freedom Day

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) räumte ein, dass nicht alle niedergelassenen Ärzte die Impfungen am gleichen Tag melden, sieht das grundsätzliche Problem aber eher bei den Betriebsärzten, bei denen es unterschiedliche Meldewege gebe.

Die FDP im Landtag fordert die Landesregierung angesichts der aktuellen Corona-Situation auf, zeitnah den Freedom Day für Niedersachsen auszurufen. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner verwies auf die neuesten RKI-Zahlen, nach denen mittlerweile 87 Prozent der Erwachsenen in Niedersachsen einmal geimpft sind. In spätestens sechs Wochen könne man von einer entsprechenden Anzahl vollständig Geimpfter ausgehen. „Es gibt angesichts all dieser Daten keine Rechtfertigung mehr für eine Beibehaltung der Maßnahmen und auch die Zeit für eine Rechtssetzung per Notverordnung muss nun endgültig vorbei sein“, sagte Birkner.

Das Gesundheitsministerium betont dagegen, dass die bisherige Impfquote noch nicht für eine Herdenimmunität ausreiche. Nach den offiziellen Zahlen sind 77,7 Prozent aller Erwachsenen in Niedersachsen bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bei den Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren sind demnach erst 43,2 Prozent vollständig geimpft.

Land startet neue Werbekampagne

Um die Impfquote weiter zu erhöhen will Niedersachsen in der kommenden Woche den zweiten Teil einer Werbekampagne starten, die seit August läuft. Die Kampagne sei mehrsprachig und zielgruppenorientiert aufgesetzt, sagte Behrens. „In den nächsten Woche werben wir zum Beispiel in Unis, Berufsschulen, Fitnessstudios, Freizeittreffs und Schnellrestaurants.“ Ein Schwerpunkt werde weiter die digitale Ansprache über die sozialen Medien liegen.

Die Landesregierung erhofft sich auch durch das Ende der kostenlosen Corona-Tests am kommenden Montag eine Verbesserung der Impfquote. „Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden konnte und es nach Schließung der Impfzentren weiterhin jederzeit möglich ist, sich impfen zu lassen, ist eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht mehr angezeigt“, sagte Behrens. Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlungen vorliegen, soll es weiter kostenlose Schnelltests geben.

Laut KVN wurden von Anfang März bis Ende September rund 15,3 Millionen Corona-Schnelltests in Niedersachsen gemacht. Davon waren knapp 82 700 positiv, was etwas mehr als 0,5 Prozent entspricht. Rund 4300 Einrichtungen wie Testzentren oder Apotheken boten demnach landesweit die Tests an.

