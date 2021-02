Hannover

Um eine flächendeckende medizinische Versorgung in Niedersachsen sicherzustellen, kommt das Land nicht um einen Umbau seiner Gesundheitslandschaft herum. Er reicht von der Schaffung neuer regionaler Gesundheitszentren, in denen auch niedergelassene Ärzte arbeiten, bis zu einem stärkeren Ausbau von Krankenhäusern mit Maximalversorgung, wie sie bisher die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Universitätsmedizin Göttingen darstellen. Dies ist ein Ergebnis des Schlussgutachtens einer Expertenkommission, das am Montag im Landtag die Sozialpolitiker Uwe Schwarz (SPD) und Volker Meyer (CDU) präsentiert haben.

Gleichzeitig über- wie auch unterversorgt

Zwei Jahre lang haben sie mit zahlreichen Vertretern der Gesundheitswirtschaft und -politik über der Frage gebrütet, wie man das Problem lösen könnte, das in Niedersachsen droht – es geht um den eklatanten Mangel an medizinischer Versorgung in ländlichen Regionen und den Fachkräftemangel in der gesamten Gesundheitsbranche. „Das Gesundheitswesen ist geprägt durch ein Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung“, heißt es in dem mehr als 350 Seiten starken Bericht. Insbesondere in den ländlichen Regionen sei die Sicherstellung einer flächendeckenden ambulanten medizinischen Versorgung „zunehmend herausfordernd“, weil Fach- und Hausärzte fehlten.

Hinzu komme, dass im Bereich der Notfallversorgung der Zugang zu den Notfallstrukturen „weitgehend ungesteuert“ geschehe. So landeten auf den Notfallstationen viele Patienten, die besser in den Praxen aufgehoben wären. Hier rät die Kommission zu einem Aufbau integrierter Notfallzentren möglichst in den Krankenhäusern und einer abgestimmteren Planung zwischen der ambulanten und der stationären Notfallversorgung. „Auch sollte die missbräuchliche Inanspruchnahme von Notfalleinrichtungen sanktioniert werden“, findet Volker Meyer.

Derzeit gibt es 170 Kliniken in Niedersachsen

Die Kommission macht keine Vorschläge, welches der 175 Krankenhäuser in Niedersachsen aufgegeben oder erweitert werden sollte. Als Krankenhäuser der Maximalversorgung kämen noch das Städtische Krankenhaus in Braunschweig, Kliniken in Oldenburg, Osnabrück und Rotenburg in Betracht, sagt Schwarz. Hier sollte die Bettengröße bei mindestens 600 liegen.

Zur besseren ambulanten Versorgung auf dem Land setzt die Kommission auf Anreize (etwa bei der Bereitstellung von Praxisräumen) sowie die Einführung einer Landarzt- beziehungsweise Hausarztquote. Auch müssten die Rahmenbedingungen des Medizinstudiums für künftige Landärzte verbessert werden, etwa durch Schaffung zusätzlicher Studienplätze. Nach Meinung der Kommission sollte die Krankenhausplanung viel rationaler geschehen und nicht von lokalen Eifersüchteleien verzerrt werden. „Die Frage der Krankenhausplanung sollte nicht durch Bürgerbegehren wie jetzt im Heidekreis ausgehebelt werden“, sagte der Sozialpolitiker Schwarz.

Grüne und FDP stimmten dem Abschlussbericht der Kommission zu, übten an einigen Stellen aber auch Kritik. So forderten die Grünen eine Verdopplung der Krankenhausfinanzierung auf 520 Millionen Euro im Jahr. Die FDP mahnte, die regionalen Gesundheitszentren dürften nicht stärker öffentlich gefördert werden als andere Versorger.

Von Michael B. Berger