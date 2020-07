Ärzteschaft und Kirchen warnen vor neuem Shutdown

Hannover

Die hohe Zahl der Neuinfektionen in Deutschland und weltweit lässt die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle wachsen. Im Gespräch mit der HAZ warnen Vertreter aus Ärzteschaft, Kirchen und Wissenschaft in Niederschsen eindringlich davor, das öffentliche Leben ein zweites Mal komplett herunterzudimmen. Im Falle eines neuerlichen größeren Corona-Ausbruchs müssten Staat und Behörden wesentlich stärker Rücksicht auf die Belange der Bürger nehmen, argumentieren die Mitglieder der Ethikratsinitiative.

Warnung vor „mumifizierter Gesellschaft“

Ein allgemeiner Shutdown müsse vermieden werden, weil die wirtschaftlichen und sozialen Schäden einfach zu hoch wären. „Bei allen notwendigen Einschränkungen muss man stärker darauf achten, was man mit drakonischen Maßnahmen auch anrichten kann“, sagt der Theologe Stephan Schaede, Direktor der evangelischen Akadamie Loccum. „Es wäre uns jedenfalls nicht damit geholfen, wenn wir die Gesellschaft physisch mumifizieren und alle versuchen zu überleben, während sozialökonomisch unheimlich viele Menschen und Gruppen auf der Straße bleiben, ergänzte Schaede.

„Werden auch künftig mit Virenwellen leben müssen“

Auch Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker warnt, der Staat könne nicht wie anfangs geschehen nur mit dirigistischen Anweisungen agieren, sondern müsse die Bürger einbeziehen. Anfang März habe es durch das Coroanvirus eine Lage gegeben, auf die Deutschland nicht vorbereitet schien. Das dürfe sich nicht wiederholen. Auch darum habe sich die Ethik-Initiative in Niedersachsen gegründet. „Denn wir werden auch künftig mit Virenwellen leben müssen“, so Wenker.

Prof. Manemann : Kinder, Jugend und junge Erwachsene beteiligen

Schon jetzt hätten Kinder und Jugendliche, die weder Schulen noch Kindergärten besuchen durften, schwierigere Startbedingungen, erklären die Mitglieder der Initiative. Sie prophezeien, dass diese Generation an der Last und den Folgen der Pandemie wohl noch Jahrzehnte leiden wird. Ohne Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der künftigen Krisenbewältigung werde es kein Kindeswohl geben, mahnt der Direktor des Forschungsinstitutes für Philosophie in Hannover, Professor Jürgen Manemann.

Zu Mitgliedern der Initiative zählt auch Hannovers Landesbischof Ralf Meister sowie der katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode. Die Initiative betont, dass die deutschen Behörden anfangs die Krise gut gemeistert hätten. „Man hat damals so gehandelt, um das Schlimmste zu verhindern, nämlich, dass es in den Krankenhäusern zu Triagen kommt, zu Entscheidungen, wen man überleben lässt und wer sterben muss“, sagt der Theologe Schaede: „Aber in Zukunft darf es nicht so sein, dass man nach Bayern schaut, eine niedersächsische Variante der Verordnung macht und sagt, das war es dann.“

