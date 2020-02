Hannover

Das Geheimtreffen von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke mit niedersächsischen „Flügel“-Vertretern am Wochenende in der Region Hannover hat beim AfD-Landesvorstand für großen Ärger gesorgt. „Das ist kein guter Stil“, sagte AfD-Landeschefin Dana Guth der HAZ. Höcke habe damit erneut „die Vereinbarung unterlaufen“, solche Veranstaltungen vorher anzukündigen. Der Landesvorstand habe ihn schon vor mehr als einem Jahr offiziell eingeladen. „Da kommt er aber nicht“, kritisierte Guth, die auch AfD-Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag ist.

Höcke will „Flügel“ etablieren

Höcke war am Sonnabend zu Gast bei einem Unternehmen in Wedemark-Bissendorf. Der Landessprecher und Landtagsfraktionschef der AfD in Thüringen warb dort offenbar um Mitstreiter und Zustimmung für den extrem rechten „Flügel“. Höcke gilt als Gallionsfigur der als völkisch, nationalistisch und neofaschistisch eingestuften Gruppierung innerhalb der Alternative für Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bewertet den „Flügel“ seit einem Jahr als Verdachtsfall.

Guth sagte, Höcke habe sie am Montag angerufen und erklärt, dass es bei dem Treffen um eine interne Auswertung des Bundesparteitags durch den „Flügel“ gegangen sei. Die AfD-Landeschefin akzeptiert das aber nicht als Entschuldigung. „Das ist erstaunlich“, sagte Guth. Dafür brauche man kein konspiratives Treffen in Niedersachsen. „Das wird mit Sicherheit noch zu besprechen sein.“ Guth erneuerte ihre Einladung an Höcke. Er könne sich dann bei einem offiziellen Termin mit allen AfD-Mitgliedern in Niedersachsen auseinandersetzen.

Guth muss mit Gegenkandidat rechnen

Guth, die vielen in der AfD offenbar zu moderat auftritt, will sich beim Landesparteitag im Frühjahr wieder um den Vorsitz bewerben. Es gilt als wahrscheinlich, dass der „Flügel“ dann einen Gegenkandidaten präsentieren wird. Am häufigsten wird dabei der Name des niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Jens Kestner genannt.

