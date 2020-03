Hannover

Nach Kritik wegen einer angeblich unzureichenden Abgrenzung von der rechtspopulistischen AfD hat die Sprecherin der Bauernbewegung Land schafft Verbindung in Niedersachsen ihren Rücktritt erklärt. Es sei der „vollkommen falsche Eindruck entstanden“, sie würde eine Zusammenarbeit ihrer Bewegung mit der AfD befürworten, teilte Henriette Struß am Sonntag in einer Erklärung mit, die sie über Whatsapp-Gruppen von Land schafft Verbindung verteilte. Wegen der negativen Auswirkungen auch auf ihr persönliches Umfeld werde sie die Konsequenzen tragen und ihr Engagement bei der Organisation einstellen.

„Dann bin ich ja nicht mehr neutral“

Die Bewegung Land schafft Verbindung ist mit ihren bundesweit organisierten Treckerdemos zur lauten Stimme der Landwirte geworden ist. Sie will parteipolitisch ausdrücklich neutral sein. Auf die Frage, warum sie es ablehne, sich von der AfD abzugrenzen, hatte Struß unlängst in einem von der Deutschen Presse-Agentur verbreiteten Interview geantwortet: „Warum sollte ich mich von irgendwem abgrenzen. Dann bin ich ja nicht mehr neutral.“ Sie fuhr dann fort: „Mir ist es egal, wer die Entscheidungen trifft, wenn sich der Entscheidungsträger für die Landwirtschaft ausspricht. Dann ist es mir ganz egal, ob das eine linke Partei ist oder eine AfD oder eine grüne Partei. Hauptsache ist, die Entscheidungen sind wissenschaftlich fundiert.“

Viel Häme und Anfeindungen

Ihre Sätze seien sofort so ausgelegt worden, als sei sie eine AfD-Sympathisantin“, schrieb Struß in der am Sonntag verbreiteten Erklärung. Die letzten Tage seien hart für sie gewesen. Sie habe viel Häme, Anfeindungen und Kritik einstecken müssen. „Das wünsche ich niemandem.“ Struß folgert: „Wir werden den Geist der AfD nicht los und bleiben immer deren Spielball, wenn wir uns nicht klar gegen sie positionieren. „Neutralität verpflichtet uns immer, die AfD mit an den Tisch einzuladen, sobald wir mit der Politik ins Gespräch kommen wollen. So machen wir uns zu deren Handlangern, schreibt die die 28-jährige Aktivistin, die auf Höfen in Rinteln, Barsinghausen und Wunstorf arbeitet.

